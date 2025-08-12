Quảng Ngãi: Sớm khắc phục hư hỏng tuyến đường huyết mạch sau mưa bão

Mưa bão gây sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị bố trí kinh phí để khắc phục, đảm bảo giao thông.

Lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố sụt lún trên Quốc lộ 40B, đoạn qua xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: HỮU PHÚC

Ngày 12-8, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh bố trí kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường bị thiệt hại.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, các đợt mưa bão vừa qua đã gây thiệt hại trên nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh do sở quản lý.

Cụ thể, tính đến ngày 5-8, trên các Quốc lộ 24, 40B, 14C và 40, nhiều vị trí bị sạt lở taluy, đất đá tràn ra mặt đường với khối lượng khoảng 7.206m3, một số vị trí sạt lở taluy âm và rãnh thoát nước bị hư hỏng.

Đặc biệt, đoạn tuyến Km168+900 đến Km168+940 trên Quốc lộ 40B (đoạn qua xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) bị sụt lún nền và mặt đường gây ách tắc giao thông; cầu Bờ Ê (thuộc Quốc lộ 24) có dấu hiệu rạn nứt dầm.

Hố tử thần xuất hiện trên Quốc lộ 40B, đoạn qua xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: HỮU PHÚC

Các tuyến đường tỉnh cũng chịu thiệt hại nặng với khối lượng sạt lở taluy dương khoảng 25.600m3, nhiều vị trí sạt lở taluy âm, rãnh thoát nước bị hư hỏng.

Tổng kinh phí khắc phục thiệt hại cho cả quốc lộ và đường tỉnh khoảng 9,82 tỷ đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay sau thiên tai, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ tự chủ động ứng trước kinh phí, huy động máy móc, thiết bị, ngày đêm có mặt tại hiện trường để dọn dẹp đất đá sạt lở, chặt cây đổ, nhằm thông xe, đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời, sở đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức cảnh giới, hướng dẫn tại các điểm ách tắc và khu vực có nguy cơ sạt lở.

HỮU PHÚC