Quảng Ngãi: Tiêu hủy 800 con vịt nhiễm cúm A/H5N1

Ngày 26-8, ông Đặng Xuân Trung, Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, địa phương vừa tiêu hủy một đàn vịt bị nhiễm virus cúm gia cầm A/H5N1.

Theo đó, 800 con vịt với tổng trọng lượng 400kg của hộ ông L.N.P (trú thôn Hà Nhai Bắc, xã Sơn Tịnh) vừa được địa phương tiêu hủy.

Sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trên đàn vịt nuôi, ông P. đã báo với cơ quan thú y. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã lấy mẫu bệnh phẩm và gửi đến Trạm chẩn đoán và xét nghiệm I (thuộc Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y trung ương II) để kiểm tra. Kết quả cho thấy mẫu dương tính với virus cúm A/H5N1.

Người chăn nuôi cần chú ý chăm sóc đàn vịt. Ảnh minh họa

Bên cạnh việc tiêu hủy đàn vịt, cơ quan chức năng cũng nhanh chóng triển khai tiêm phòng bao vây, kiểm soát nguy cơ phán tán mầm bệnh.

Ông Đặng Xuân Trung cho biết: “Virus cúm A/H5N1 có nguy cơ lây sang người, quá trình tiêu hủy được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh môi trường.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã tổ chức lực lượng, hoàn tất các bước tiêu hủy theo quy định hiện hành. Khu vực ổ dịch cũng được khoanh vùng và xử lý triệt để nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan. Tính đến nay, xã chưa ghi nhận thêm ổ dịch nào mới”.

NGUYỄN TRANG