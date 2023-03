Quảng Ngãi: Truy đuổi xe chở gỗ lậu, Kiểm lâm bị hành hung

Trong lúc làm nhiệm vụ, chốt bảo vệ rừng khu Tây huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện xe ô tô tải mang biển số 76C-127.01 nghi vận chuyển lâm sản trái phép từ hướng xã Trà Phong (huyện Trà Bồng) về huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam).

Hạt kiểm lâm huyện Trà Bồng lập tức thông tin cho Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My chặn xe ô tô trên lại để kiểm tra. Tuy nhiên, xe tải chở gỗ không chấp hành mà tăng tốc vượt chốt, các cán bộ kiểm lâm truy đuổi và bị nhóm đối tượng đánh liên tiếp.

Cán bộ kiểm lâm bị nhóm đối tượng đánh trọng thương là ông Đinh Hồng Tâm (cán bộ kiểm lâm, Hạt kiểm lâm huyện Trà Bồng) và ông Nguyễn Ngọc Ân, nhân viên bảo vệ rừng khu Tây huyện Trà Bồng.

Theo ông Tâm, sau khi bị đánh, ông cùng ông Ân nhanh chóng báo cáo sự việc cho Hạt kiểm lâm huyện Trà Bồng, Công an huyện Trà Bồng. Đồng thời, đi xuống bệnh viện để khám và điều trị. Rất may cả hai chỉ bị phần mềm, với nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Ông Phạm Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Chi cục kiểm lâm tỉnh đã nắm được thông tin, đồng thời chỉ đạo cho Hạt kiểm lâm huyện Trà Bồng nhanh chóng phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My và Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) điều tra, xử lý nghiêm nhóm người đánh kiểm lâm viên và nhân viên bảo vệ rừng khi đang làm nhiệm vụ.

“Chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ kiểm lâm bị đánh khi đang làm nhiệm vụ. Trong tuần tới, Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cùng với Hạt kiểm lâm huyện Trà Bồng sẽ qua huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) để làm việc với cơ quan chức năng về vụ việc này”, ông Hưng nói.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe ô tô tải mang biển số 76C – 127.01 là ông Phạm Văn Tiệp (34 tuổi, trú xã Trà Phong, huyện Trà Bồng). Số gỗ chở trên xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tổng số gỗ được xác định là hơn 5m3.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Văn Tuấn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Trà Bồng cho hay, đã xác định được hai đối tượng chống người thi hành công vụ là T.Q.L (trú xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng) và L.C.H (trú Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng) là người đánh cán bộ kiểm lâm. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.