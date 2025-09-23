Pháp luật

Quảng Trị: Nữ sinh 2005 cùng đồng phạm lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 30kg ma túy

SGGPO

Ngày 23-9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa trực tuyến, tuyên phạt tù chung thân đối với Nguyễn Yến Nhi (sinh năm 2005, quê Hải Dương, nay là TP Hải Phòng) và Trần Thị Thanh Dung (sinh năm 1982, quê Quảng Nam, trú TP Đà Nẵng) vì hành vi vận chuyển trái phép gần 30kg ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Quảng Trị: Nữ sinh 2005 cùng đồng phạm lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 30kg ma túy

Theo cáo trạng, ngày 23-7-2024, Nhi nhận vận chuyển thuê 29.331 kg ma túy gồm Ketamine, Heroin, Methamphetamine và Nimetazepam từ một đối tượng tên Trần Đức Hưng để lấy tiền công 50 triệu đồng. Sau đó, Dung tiếp nhận số ma túy từ Nhi để tiếp tục đưa vào TPHCM. Tuy nhiên, cả hai bị bắt quả tang khi nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

1000027452.jpg
Các bị cáo được xét xử trực tuyến

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Yến Nhi mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Bị cáo Trần Thị Thanh Dung cùng mức án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và 12 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Tổng mức hình phạt là tù chung thân.

1000027451.jpg
Phiên tòa xét xử trực tuyến

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo “đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng chế độ quản lý độc quyền của nhà nước về chất ma túy” nên cần xử lý nghiêm minh.

Liên quan vụ án, các lời khai về những đối tượng khác như Trần Đức Hưng, Hiếu Béo và một thanh niên quốc tịch Lào hiện chưa đủ cơ sở xử lý, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ.

Đây là một trong những chuyên án lớn mà lực lượng chức năng Quảng Trị triệt phá, góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ Lào về Việt Nam.

Tin liên quan
MINH PHONG

Từ khóa

Trần Đức Hưng Hiếu Béo Ketamine TP Hồ Chí Minh Thẩm lậu Tiền công Ma túy Nhập cảnh vận chuyển nữ sinh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn