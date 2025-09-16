Bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn một ngàn viên ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.D. để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 16-9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lúc 20 giờ ngày 15-9, tại thôn Kim Giao, Công an xã Mỹ Thủy chủ trì, phối hợp với Công an xã Vĩnh Định, Công an xã Hải Lăng, Công an xã Diên Sanh và Đồn Biên Phòng Hải An phát hiện, bắt quả tang đối tượng N.V.D., sinh năm 1991, cư trú tại KP2, phường Quảng Trị đang có hành vi tàng trữ số lượng lớn viên nén nghi là ma tuý.

Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận số viên nén trên là ma tuý tổng hợp loại hồng phiến, xét nghiệm nhanh nước tiểu của đối tượng tại hiện trường cho kết quả dương tính với chất ma tuý loại Methamphetamine.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, lực lượng công an đã thu giữ thêm 944 viên nén nghi ma tuý tổng hợp do đối tượng N.V.D. tàng trữ trái phép.

Công an bắt giữ đối tượng cùng tang vật

QUỐC HƯNG - VĂN THẮNG