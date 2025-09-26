Quảng Trị: Triệt phá đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ cực lớn

Ngày 26-9, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã đánh sập cả ổ nhóm làm giả hàng chục ngàn giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ đủ loại từ bằng tốt nghiệp THPT, đại học đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe các hạng.

Vụ việc bắt đầu từ đơn trình báo của chị Hoàng Thị H. (trú xã Phong Nha, Quảng Trị) cho biết đã bị lừa làm giấy phép lái xe hạng A2 và chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa với số tiền hơn 6 triệu đồng.

Từ thông tin này, Phòng CSHS Công an Quảng Trị phát hiện ra một đường dây hoạt động tinh vi, khép kín, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quản lý hành chính, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội.

Nguyễn Văn Tình và tang vật

Ban chuyên án được xác lập, huy động 30 cán bộ, chiến sĩ chia thành 6 tổ công tác phối hợp cùng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an Quảng Trị. Sau nhiều ngày điều tra, lực lượng trinh sát đã đồng loạt ra quân, khống chế các đối tượng tại nhiều địa bàn khác nhau.

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây là Phạm Văn Công (sinh năm 1996, trú xóm Mộc Đức, xã Giao Ninh, Ninh Bình) bị bắt giữ ngay tại nơi ở.

Tiếp đó, các tổ công tác đồng loạt bắt giữ những mắt xích quan trọng: Phạm Văn Hùng (sinh năm 2000, trú đường Kim Giang, phường Thanh Liệt, Hà Nội); Đặng Duy Tuấn (sinh năm 1996, trú phường Định Công, Hà Nội); Trần Văn Đạt (sinh năm 1998, trú xã Hương Sơn, Hà Nội); Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1997, trú xã Giao Ninh, Ninh Bình); Trần Xuân Tuấn (sinh năm 1990, trú phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Các đối tượng bị bắt

Khám xét khẩn cấp tại các địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ 11 điện thoại di động, 7 màn hình máy tính, 6 CPU, nhiều ổ cứng, thiết bị in màu, máy ép plastic, hàng chục ngàn phôi, tem dán, hồ sơ văn bằng, chứng chỉ giả đã in sẵn cùng hàng trăm ngàn file dữ liệu, phần mềm phục vụ việc sản xuất văn bằng, giấy tờ giả.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã tổ chức làm giả hàng chục ngàn loại giấy tờ, bằng tốt nghiệp THPT, đại học, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe… theo đơn đặt hàng trên mạng xã hội, rồi giao dịch, chuyển phát cho người mua khắp cả nước.

Thượng tá Dương Kim Tư, Phó Trưởng Phòng CSHS Công an Quảng Trị khẳng định: “Chuyên án được tổ chức chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, bảo đảm bí mật, bất ngờ. Các đối tượng bị bắt giữ đồng loạt, không kịp phi tang chứng cứ”.

Trung tá Trà Đình Nam, Phó Đội trưởng Phòng CSHS Công an Quảng Trị, cho biết: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã bóc gỡ toàn bộ đường dây, thu giữ tang vật khổng lồ và bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo pháp luật.

MINH PHONG