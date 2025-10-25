Quang Tuấn bị chấn thương, đoàn phim ngừng quay lúc 3 giờ sáng

Khi đang thực hiện một phân cảnh hành động cao trào trong Truy tìm long diên hương , Quang Tuấn đã bị trật mắt cá chân khiến cả đoàn đều lo lắng.

Bộ phim Truy tìm long diên hương vừa công bố những thước phim hậu trường đầu tiên hé lộ hành trình đoàn làm phim đã trải qua để tạo nên các pha hành động mãn nhãn.

Quang Tuấn tự mình thực hiện các cảnh quay hành động trong phim. Ảnh: ĐPCC

Theo lời kể của diễn viên Nguyên Thảo, phân cảnh lái xe lao ra khỏi nhà kho cô chở các diễn viên Quang Tuấn, Hoàng tóc dài và Ma Ran Đô. Chiếc xe chở đến 200kg với đà lao rất nhanh, thậm chí đến điểm cắt còn không kịp phanh. Nguyên Thảo phải cố gắng lết bánh, đánh lái gấp.

Ở phân cảnh này, chính Nguyên Thảo đã hỏi đạo diễn Dương Minh Chiến có cần chạy chậm lại để Quang Tuấn nhảy được lên xe hay không. Tuy nhiên, đạo diễn nói cứ chạy hết sức vì tin Quang Tuấn làm được. Nhưng, không may sau đó, cú nhảy khiến nam diễn viên bị trật mắt cá chân. Cả đoàn lập tức phải nghỉ ngay lúc 3 giờ sáng.

Phân cảnh lái xe căng thẳng trong phim. Ảnh: ĐPCC

Nhắc lại tai nạn này, Quang Tuấn kể, chân anh bị mắc lại và bẻ ngược vào xe khiến nó bị gập lại. Khi đó, đoàn phim đã phải gọi y tế đến nắn lại chân cho anh.

Theo Quang Tuấn, khi đóng phim hành động chắc chắn sẽ trúng đòn và bị thương. Ngoài chấn thương chân, anh còn bị chấn thương ở ngón tay và nhiều ngày sau đó còn chưa lành hẳn.

Vì bị tái đi tái lại nên khi tham gia chương trình Running Man, anh không đủ lực để có thể xé được bảng tên.

Tiêu chí của đoàn phim là các cảnh hành động phải thật nhất. Ảnh: ĐPCC

Không chỉ kể lại những tai nạn phim trường đáng nhớ của Quang Tuấn, những thước phim hậu trường còn hé lộ nhiều chi tiết thú vị.

Đó là cảnh Nguyên Thảo tát thật bạn diễn Đại Bảo đến bảy lần, khiến anh ù tai và phải ngừng quay. Sau cảnh đó, nữ diễn viên lập tức xin lỗi và chăm sóc bạn diễn, còn đạo diễn Dương Minh Chiến chỉ mỉm cười hài lòng vì “cuối cùng cũng ra được cú tát có cảm xúc thật”.

Nguyên Thảo cho biết, đạo diễn rất cầu toàn. Một cảnh chỉ hoàn thành khi đủ ba yếu tố: biểu cảm, hành động và góc máy. Thiếu một trong ba, sẽ được yêu cầu làm lại.

Cô cho biết có những cảnh chỉ xuất hiện vỏn vẹn một phút trên màn ảnh, nhưng đoàn phải quay đến ba, bốn ngày để đạt được sự hoàn hảo về nhịp và cảm xúc

Đạo diễn Dương Minh Chiến cho biết, Truy tìm long diên hương là giấc mơ điện ảnh mà anh và các cộng sự của mình đã ấp ủ suốt nhiều năm.

Trước khi quay chính thức, anh và ê-kíp đã dựng thử từng cảnh hành động, xem từng nhịp đánh, từng cú máy, để chắc chắn mỗi pha đều thú vị, rồi mới chuyển cho các diễn viên thực hiện.

Những cảnh xe máy bốc lên giữa chợ, diễn viên bị hất tung qua cửa sổ hay va đập thật vào bàn ghế đều được thực hiện đúng tinh thần “đánh thật, té thật, cảm xúc thật”. Đạo diễn Dương Minh Chiến cũng nhấn mạnh, với dự án lần này hành động đủ mạnh mà không dư, hài đủ duyên mà không bị lố.

Truy tìm long diên hương kể về hành trình tìm lại báu vật thiêng của anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô), với sự đồng hành của Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng tóc dài). Từ một cuộc rượt đuổi vì lòng tham, nhóm nhân vật dần nhận ra giá trị thực sự của tình thân, tình làng nghĩa xóm và lòng trung thành.

Phim sẽ có các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 12 và 13-11, trước khi khởi chiếu chính thức từ ngày 14-11.

HẢI DUY