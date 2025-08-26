Quét mã QR thân cây đo chỉ số lưu trữ carbon tại TPHCM

TPHCM vừa có các sản phẩm du lịch thú vị như quét mã QR thân cây đo chỉ số lưu trữ carbon, trải nghiệm làm phi công tại phòng mô phỏng

Ngày 26 và 27-8, Sở Du lịch TPHCM tổ chức khảo sát, đánh giá các điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố nhằm xây dựng sản phẩm đặc trưng trong không gian mới sau sáp nhập.

Trong ngày đầu, đoàn công tác đã đến một số điểm tiêu biểu gắn với du lịch công nghiệp, làng nghề như Bảo tàng gốm sứ Minh Long, Nhà máy sữa Yakult, làng nghề sơn mài.

Những cây thông được trồng tại Suối Rao Ecolodge sau 17 năm đã cao lớn, tỏa bóng mát

Thêm nữa, đoàn cũng tìm hiểu về Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu; đến với Suối Rao Ecolodge - điểm đến trung hòa carbon đầu tiên của Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây; tìm hiểu về di tích Đoàn tàu không số Lộc An; trải nghiệm làm phi công tại Trung tâm huấn luyện thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam.

Bà Lê Thị Nga hướng dẫn du khách quét mã QR gắn trên thân cây để đọc chỉ số lưu trữ carbon của từng cây

Bà Lê Thị Nga, chủ đầu tư Suối Rao Ecolodge thông tin, hơn 95% diện tích tại Suối Rao được bao phủ bởi cây xanh. Khoảng 1 triệu cây xanh đã được định danh với gần 1.000 loài. Trong đó có các loài gỗ quý hiếm như cẩm lai, chiêu liêu, giáng hương huyết, gõ đỏ, sến mù, lát hoa, vên vên, sưa đỏ, cẩm liên, thàn mát cánh…

“Chúng tôi thường xuyên đón các đoàn khách đến từ Đức, Pháp… Mới đây, đối tác Nhật Bản cũng có ý định đưa đón khách cao tuổi đến nghỉ dưỡng”, bà Lê Thị Nga cho hay.

Ngày thứ hai, chương trình thảo luận tập trung vào phát triển 15 chương trình du lịch mới, chia thành 5 nhóm chủ đề: du lịch xanh - bền vững; văn hóa - lịch sử; đô thị và mua sắm; biển - đảo và nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch MICE (hội thảo kết hợp du lịch).

Du khách trải nghiệm làm phi công trong phòng mô phỏng bay

Theo ông Trần Ngọc Đông Quân, Trưởng phòng Quản lý Lữ hành Sở Du lịch TPHCM, thông qua đợt khảo sát giúp doanh nghiệp lữ hành đánh giá thực tế, kết nối với các đơn vị cung ứng dịch vụ.

Đồng thời, việc rà soát, xây dựng các sản phẩm du lịch cũng là định hướng quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, khai thác tiềm năng du lịch của TPHCM, tạo thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.

THI HỒNG