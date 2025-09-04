Chính phủ thảo luận 16 hồ sơ, dự án luật quan trọng

Ngày 4-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 để xem xét, cho ý kiến đối với 15 dự án luật và 1 hồ sơ chính sách dự án luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại phiên họp này, Chính phủ sẽ thảo luận, cho ý kiến về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản; Dự án Luật Giám định tư pháp (thay thế); Dự án Luật Phòng bệnh; Dự án Luật Dân số (sửa đổi); Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Dự án Luật An ninh mạng; Dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); Dự án Luật Chuyển đổi số; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Dự án Luật Báo chí (sửa đổi); Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân; Hồ sơ chính sách Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược. Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả về xây dựng và thực thi pháp luật, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, thể chế vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", do đó phải xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng của người đứng đầu và cho biết ngay từ đầu nhiệm kỳ đã yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ kiểm tra nội dung này.

Thủ tướng cũng yêu cầu cần hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ cấp dưới trong xây dựng các dự án luật, đổi mới cách làm theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp lý, từ đó huy động nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8,3%-8,5% trong năm nay và 2 con số trong những năm tới, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Theo kế hoạch, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sắp tới, Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 112 báo cáo, hồ sơ, tài liệu, trong đó có 47 dự án luật, nghị quyết. Các dự án luật phải làm rõ nội dung lược bỏ, sửa đổi, bổ sung, nội dung phân cấp, phân quyền, cũng như các vấn đề còn có ý kiến khác nhau để Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

PHAN THẢO