Tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử, cơ quan bầu cử, cử tri

Báo cáo về tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử từ sau phiên họp thứ nhất đến nay, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Tùng cho biết, đã triển khai các công tác liên quan tới ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn bầu cử. Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền; công tác chuẩn bị nhân sự; văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác bảo đảm an ninh, trật tự; công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương; công tác chỉ đạo hoạt động của các tiểu ban và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đang được khẩn trương triển khai.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận các nhiệm vụ đều bảo đảm đúng tiến độ, chuẩn bị các điều kiện cho công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử tới đây phải chuẩn mực, hiệu ứng tốt, yêu cầu phải có sự tập trung, đồng bộ ngay từ bây giờ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong 3 kỳ bầu cử liên tiếp gần đây, Việt Nam đã tổ chức đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao (trên 99%); cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn bộc lộ một số tồn tại, như: một số địa phương còn lúng túng trong khâu chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu; việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, thiếu đồng bộ, dẫn đến khối lượng công việc thủ công lớn, dễ sai sót. Do đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải có sự chuẩn bị bài bản hơn, đồng bộ hơn, nhất là trong điều kiện hiện nay khi ứng dụng công nghệ thông tin đang đem lại những lợi thế, thuận lợi nhất định trong việc kết nối dữ liệu, đảm bảo thông suốt.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử nhằm tạo sự thống nhất pháp lý trong toàn quốc, bảo đảm mọi quy trình bầu cử được thực hiện trên cơ sở biểu mẫu chuẩn hóa. “Cốt lõi và đổi mới mạnh mẽ vẫn là ưu tiên, tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử, cơ quan bầu cử, cử tri, tránh sai sót và khiếu kiện”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Nội vụ cần sớm triển khai để các địa phương nắm rõ, tính toán đơn vị bầu cử hợp lý trong bối cảnh đã kết thúc hoạt động cấp huyện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị sớm báo cáo về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội, làm việc với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam và các cơ quan để thống nhất dự kiến số lượng, thành phần dự kiến phân bổ đại biểu Quốc hội trước khi trình Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định vào giữa tháng 11; song song đó, xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI báo cáo Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự kiến giữa tháng 11.

Bộ Công an xây dựng hoàn thiện vận hành trên ứng dụng VNeID dành cho người ứng cử để thuận tiện trong việc kê khai hồ sơ và tra cứu hồ sơ ứng cử.

LÂM NGUYÊN