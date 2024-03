Quốc hội họp bất thường sáng ngày 21-3

Cuối chiều 20-3, ngay sau hội nghị bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội khóa XV Bùi Văn Cường đã có thông cáo về chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa XV vào sáng ngày 21-3.

Theo đó, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa XV để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội XV sẽ được tổ chức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, bắt đầu từ 8 giờ và diễn ra trong buổi sáng ngày 21-3.

Trước đó, trong chiều 20-3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bất thường, đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Trung ương Đảng cũng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

Theo quy định, các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh là các chức danh do Quốc hội bầu và miễn nhiệm. Đồng chí Võ Văn Thưởng còn là đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Đà Nẵng. Đây cũng là chức danh do Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm.

Do đó, tại kỳ họp bất thường lần này, Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm các chức danh nêu trên đối với đồng chí Võ Văn Thưởng.

Cũng tại Hội nghị Trung ương chiều 20-3, Trung ương Đảng đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, do vi phạm pháp luật, đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Bà Hoàng Thị Thúy Lan hiện cũng là đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Do đó, công tác nhân sự tại kỳ họp bất thường ngày 21-3 bao gồm cả quy trình bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

