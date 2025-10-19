Xã hội

Quốc lộ 55 lại ngập nặng sau mưa lớn

SGGPO

Quốc lộ 55 qua địa bàn xã Bảo Lâm 3 (tỉnh Lâm Đồng) lại ngập nặng sau mưa lớn kéo dài vào chiều 19-10.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 19-10, tại khu vực xã Bảo Lâm 3 và vùng lân cận xuất hiện mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ khiến Quốc lộ 55 qua địa phận thôn 9, xã Bảo Lâm 3 ngập sâu trong nước.

71b4836303a78ef9d7b6.jpg
Quốc lộ 55 đoạn qua xã Bảo Lâm 3 (tỉnh Lâm Đồng) liên tiếp ngập sâu mỗi khi mưa lớn

Theo ghi nhận, do đường bị ngập sâu khiến xe cộ lưu thông cả hai hướng trên Quốc lộ 55 ùn ứ kéo dài. Nhiều phương tiện lưu thông qua đoạn đường này chết máy. Không những vậy, đường ngập sâu khiến nước tràn vào nhà nhiều hộ dân ở bên đường, làm ướt nhiều vật dụng, đồ đạc của người dân.

Theo người dân địa phương, những năm trước, đoạn đường này ít khi xảy ra ngập như hiện tại. Riêng năm nay, từ khi đơn vị thi công đang sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 55 khiến hệ thống thoát nước bị ảnh hưởng làm đường liên tục ngập sâu sau những trận mưa lớn. Sau khi đường ngập, lực lượng chức năng xã Bảo Lâm 3 đã có mặt dựng biển cảnh báo nguy hiểm, điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, chiều 18-10, mưa lớn kéo dài cũng khiến đoạn đường này ngập sâu trong nước. Phương tiện lưu thông qua đây ách tắc kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.

Quốc lộ 55 là tuyến đường nối các xã, phường phía Nam tỉnh Lâm Đồng với các địa phương phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng (thuộc tỉnh Bình Thuận trước đây). Từ khi hợp nhất, lưu lượng phương tiện lưu thông qua lại trên Quốc lộ 55 ngày càng đông đúc.

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Quốc lộ 55 ngập Lâm Đồng ngập quốc lộ 55

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn