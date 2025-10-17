TPHCM: Khẩn trương khắc phục tình trạng ngập sâu tại một số tuyến đường

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, UBND các địa phương và các đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo về đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2025.

Chiều 17-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc giải quyết tình trạng ngập sâu trên nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố sau những cơn mưa vừa qua.

Nhiều tuyến đường bị ngập sau những cơn mưa vừa qua. Ảnh: QUỐC HÙNG



Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, UBND các địa phương và các đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo về đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2025, đã được nêu tại Công văn số 3067/UBND-ĐT ngày 3-6-2024.

Đặc biệt, các địa phương tập trung thực hiện các công trình, dự án giải quyết ngập trên địa bàn quản lý, kịp thời báo cáo vướng mắc để Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Song song đó, tăng cường nạo vét hệ thống kênh, rạch theo phân cấp để nâng cao hiệu quả thoát nước; xử lý nghiêm hành vi xả thải gây tắc nghẽn cống và vi phạm xây dựng lấn chiếm hệ thống thoát nước.

Đồng thời, UBND các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không xả rác ra đường, kênh rạch theo tinh thần Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy, TPHCM góp phần xây dựng thành phố sạch và giảm ngập nước.

Sở Xây dựng được giao đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giao thông đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập trong giai đoạn 2021–2025, đặc biệt là 12 tuyến đường trục chính thường xuyên ngập. Đơn vị này phải hướng dẫn, phối hợp cùng các địa phương xử lý kịp thời khi xảy ra ngập nước, nhất là trong điều kiện mưa lớn kết hợp triều cường.

Khẩn trường xử lý tình trạng nhiều tuyến đường bị ngập. Ảnh: QUỐC HÙNG

* Rà soát toàn diện hệ thống cây xanh TPHCM

Chiều 17-10, Văn phòng UBND TPHCM phát thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trước tình hình “mưa to, gió lớn, cây đổ hàng loạt đè nhiều ô tô ở TPHCM” trong thời gian gần đây.

Một cây xanh bị ngã đỗ trong cơn mưa lớn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM và các đơn vị liên quan tổng rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh đô thị.

Công tác rà soát tập trung vào các cây già cỗi, cây có chiều cao hoặc đường kính lớn, đặc biệt tại các trục đường chính, khu dân cư, trường học và bệnh viện để đánh giá mức độ an toàn, lập danh mục cây có nguy cơ cao nhằm cắt tỉa hoặc thay thế kịp thời.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, cập nhật dữ liệu khí tượng thủy văn, đặc biệt là các hiện tượng mưa lớn, gió mạnh, sạt lở, nhằm cung cấp cảnh báo sớm cho các đơn vị quản lý cây xanh và chính quyền địa phương để chủ động ứng phó.

UBND các phường, xã và Đặc khu Côn Đảo cần phối hợp cùng đơn vị chăm sóc cây xanh và lực lượng tại chỗ (dân quân, phòng cháy, cứu hộ...) kiểm tra, xử lý các cây có nguy cơ đổ gãy, đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân về biện pháp phòng tránh tai nạn trong mùa mưa, không đậu xe hoặc trú ẩn dưới gốc cây lớn khi có giông lốc.

QUỐC HÙNG