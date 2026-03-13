Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung cao độ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tất cả các lĩnh vực vận tải, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tổ chức vận tải hợp lý, an toàn, thông suốt; xây dựng phương án dự phòng, xử lý kịp thời các tình huống tai nạn, ùn tắc giao thông, sự cố kỹ thuật... không để ảnh hưởng đến việc đi lại của cử tri, cán bộ và lực lượng phục vụ bầu cử.

Đặc biệt, các đơn vị cần ưu tiên bảo đảm giao thông đến khu vực bỏ phiếu, nhất là tại khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, khu vực có điều kiện đi lại khó khăn, khu vực phải qua phà, đò, cầu yếu, đường ngang đường sắt, luồng tuyến đường thủy phức tạp... Không để người dân không thực hiện được quyền bầu cử do thiếu phương tiện hoặc do giao thông bị chia cắt.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương rà soát, tổ chức giao thông trên các tuyến đường dẫn đến khu vực bỏ phiếu; tăng cường năng lực vận chuyển hành khách công cộng trước, trong và ngay sau ngày bầu cử; có phương án xử lý tai nạn, ùn tắc, sự cố an ninh, thời tiết bất lợi và các tình huống đột xuất khác.

MINH ANH