Bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thi công các công trình phục vụ APEC 2027

Sáng 13-3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh An Giang chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ thi công các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Công nhân thi công đường cất hạ cánh số 2 của dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Trước đó, nhiều nhà thầu thi công các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 đã bày tỏ lo lắng trước tình trạng thiếu dầu. Tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - một trong các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027, nhà thầu đang triển khai các hạng mục như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh số 2, sân đỗ...

Ông Lê Vũ Minh Quang, Chỉ huy trưởng nhà thầu thi công đường cất hạ cánh số 2, cho biết theo tiến độ cam kết, đến ngày 30-6, nhà thầu phải hoàn thành xây dựng đường cất hạ cánh số 2. Tuy nhiên, mốc thời gian này khó hoàn thành khi chuỗi cung ứng nhiên liệu có nguy cơ đứt gãy.

Tiến độ thi công đường cất hạ cánh số 2 dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc gặp khó khi chuỗi cung ứng nhiên liệu có nguy cơ đứt gãy

Dự án tuyến đường tỉnh ĐT.975 - trục giao thông chính với tổng vốn 1.630 tỷ đồng phục vụ sự kiện APEC 2027, cũng trong tình cảnh tương tự. Đại diện nhà thầu An Phát thi công đường ĐT.975 cho biết dự án cần khoảng 25.000 lít dầu mỗi ngày nhưng hiện chỉ được cấp khoảng 2.000-4.000 lít, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu. Sự thiếu hụt này khiến công trường bị chậm tiến độ.

NAM KHÔI