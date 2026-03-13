Huy động hơn 310 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới biển

Ngày 13-3, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức tổng kết và khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào BĐBP tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng (giai đoạn 2015 – 2025).

Giai đoạn 2015 – 2025, BĐBP TPHCM đã huy động nguồn lực xã hội hóa mạnh mẽ để thực hiện nhiều mô hình, chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, gặt hái nhiều kết quả thiết thực.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM trao bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Có thể kể đến một số mô hình, chương trình nổi bật như: “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”; “Nâng bước em tới trường – Con nuôi Đồn Biên phòng”; “Ngày hội Biên phòng toàn dân”; phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”...

Các chương trình trên đã huy động tổng kinh phí thực hiện hơn 310 tỷ đồng, góp phần xây dựng nhiều công trình dân sinh, hỗ trợ sinh kế cho người dân, chăm lo gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố "thế trận lòng dân", tăng cường gắn kết quân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP Thành phố trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, biểu dương kết quả tích cực mà BĐBP TPHCM đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, sự hiện diện của người lính biên phòng tại cơ sở đã củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị

Để tiếp tục phát huy thành quả, đồng chí đề nghị BĐBP TPHCM tiếp tục bám sát đường lối dân vận của Đảng, xây dựng địa bàn vững mạnh về cả chính trị và quốc phòng; chú trọng sáng tạo các chương trình hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người dân theo hướng bền vững.

Cùng với đó, gắn kết chặt chẽ với các ban ngành, địa phương trong thực hiện các dự án văn hóa, xã hội; chú trọng sơ kết, biểu dương và lan tỏa các cách làm hay, sáng tạo trong toàn lực lượng.

Dịp này, 12 tập thể cùng 15 cá nhân tiêu biểu đã được UBND TPHCM và Ban Chỉ huy BĐBP Thành phố trao tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào giai đoạn 2015 – 2025.

MẠNH THẮNG