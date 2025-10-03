Đồng chí Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Sáng 3-10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh bạn; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; cùng 488 đại biểu chính thức đại diện hơn 131.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang (trước đây) đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Văn Giang nhấn mạnh, An Giang sau hợp nhất là tỉnh có lợi thế lớn về tài nguyên văn hóa truyền thống, cách mạng; có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, có không gian phát triển kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự đại hội

Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2-4-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định An Giang là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.

Để đạt được mục tiêu, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị đại hội tập trung quyết nghị một số nội dung: đánh giá, nhận định đúng về tình hình và bối cảnh chung, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế, để thu hút thêm nguồn lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; bảo đảm hài hòa phát triển kinh tế với giải quyết vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, hệ thống quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo đại hội

Tại đại hội, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ An Giang gồm 66 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ Chính trị cũng chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Các đồng chí: Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cũng đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định 12 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Huỳnh Quốc Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu khai mạc đại hội

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân lý luận chính trị. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải từng đảm nhận qua nhiều chức vụ, như: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang (trước đây); Bí thư Tỉnh ủy An Giang sau sáp nhập đơn vị hành chính.

QUANG VINH