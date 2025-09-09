Ra mắt Blockchain Gallery và tượng Satoshi tại Hà Nội

Chiều 9-9, tại Hà Nội, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phối hợp với Công ty 1Matrix tổ chức lễ ra mắt Blockchain Gallery và tượng Satoshi Nakamoto, tác giả ẩn danh của Sách trắng Bitcoin (2008).

Tượng Satoshi Nakamoto được đặt tại Công ty 1Matrix (Hà Nội)

Đến nay, chỉ có 21 phiên bản tượng Satoshi, người đặt nền móng cho hệ thống tài chính phi tập trung và thị trường tài sản mã hóa toàn cầu ngày nay trên toàn thế giới, mỗi quốc gia sở hữu một phiên bản duy nhất. Việt Nam là quốc gia thứ 4 sở hữu tác phẩm điêu khắc với thiết kế “tan biến”, khắc họa hình ảnh một hacker bên chiếc laptop, khi nhìn trực diện, bức tượng mờ ẩn, nhưng từ góc nghiêng mới hiện rõ cùng các dòng mật mã, mang tính biểu tượng sâu sắc.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, cho biết, trong bối cảnh quốc gia đang xây dựng khung pháp lý cho tài sản số, sự hiện diện của tượng Satoshi không chỉ là dấu ấn nghệ thuật mà còn là tuyên ngôn: Blockchain và Tài sản mã hóa sẽ là những nền tảng mới cho quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy nền kinh tế và hội nhập quốc tế.

Quang cảnh lễ ra mắt Blockchain Gallery và tượng Satoshi Nakamoto

Blockchain Gallery cùng tượng Satoshi tái hiện hành trình hình thành và phát triển của Bitcoin và công nghệ Blockchain bằng ngôn ngữ hội họa, điêu khắc và sáng tạo nghệ thuật. Không gian này trở thành “cánh cửa” mở ra kỷ nguyên số cho cộng đồng, nơi mỗi cá nhân có thể cảm nhận tinh thần tập trung và sự tự do của blockchain.

“Đây là một không gian văn hóa - công nghệ đặc biệt, nơi di sản Satoshi được lưu giữ và khát vọng Make in Vietnam được thắp sáng, tạo nên điểm đến hấp dẫn cho cộng đồng Web3 trong nước và quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác đa phương, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng hệ sinh thái Blockchain Việt Nam”, bà Nguyễn Vân Hiền khẳng định.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty 1Matrix, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, nhấn mạnh: “Blockchain Gallery là không gian để ai cũng có thể tiếp xúc trực tiếp với công nghệ, giúp blockchain không còn xa vời mà ngày càng gần gũi, hữu ích cho đời sống và nền kinh tế số”.

Tin liên quan Hiệp hội Blockchain Việt Nam đổi tên, mở rộng sứ mệnh phát triển tài sản số

HÀ NGUYỄN