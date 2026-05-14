Đổi điểm nhận quà tại Co.opmart

Những ngày qua, đông đảo người tiêu dùng đã hào hứng tham gia chương trình “Đến trạm hạnh phúc - Đổi điểm nhận quà xịn” do hệ thống Co.opmart triển khai trên toàn quốc.

Khách hàng hào hứng đổi quà tại một siêu thị Co.opmart

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 30 năm Co.opmart đồng hành cùng người tiêu dùng Việt của nhà bán lẻ này. Theo thể lệ chương trình, ngoài việc quy đổi điểm trực tiếp vào hóa đơn thanh toán, khách hàng thành viên còn có thể dùng điểm để đổi quà tại quầy dịch vụ khách hàng khi mang theo thẻ thành viên.

Thông tin từ Co.opmart cho biết, tại nhiều siêu thị, không ít khách hàng đã tranh thủ sử dụng điểm tích lũy để đổi các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu như khăn giấy, sữa, nước rửa chén, dầu ăn... Đặc biệt, nhiều khách hàng đánh giá chương trình mang tính thiết thực vì có thể tận dụng điểm thưởng tích lũy trong quá trình mua sắm hàng ngày để đổi các mặt hàng phục vụ sinh hoạt gia đình

