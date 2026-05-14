Bán lẻ giữ nhịp tăng trưởng

Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, trong đó thương mại, bán lẻ tiếp tục được xem là một trong những động lực quan trọng góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và giữ nhịp tăng trưởng cho nền kinh tế thành phố.

Sức mua bán lẻ tăng trưởng 2 con số trong 4 tháng đầu năm nhờ loạt giải pháp kích cầu của doanh nghiệp

Những tín hiệu tích cực

Sau một thời gian dài người dân chi tiêu “thắt lưng buộc bụng”, thị trường tiêu dùng tại TPHCM bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tích cực trở lại. Theo ghi nhận, vài tuần trở lại đây, tại nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ ở TPHCM, lượng khách mua sắm đông hơn hẳn so với giai đoạn đầu năm.

Đơn cử như tại Trung tâm thương mại Giga Mall đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, lượng khách mua sắm những ngày gần đây khá đông, đặc biệt vào buổi chiều tối và cuối tuần. Khu vực ăn uống luôn trong tình trạng kín chỗ, nhiều cửa hàng cà phê và trà sữa chật kín khách. Tại khu foodcourt (khu ăn uống), nhiều thời điểm người dân phải chờ mới có chỗ ngồi, đặc biệt vào khung giờ trưa và tối cuối tuần. Tương tự, bên trong khu vực mua sắm như siêu thị Co.opXtra đường Phạm Văn Đồng cũng hút khách không kém. Trong đó, các gian hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, đặc biệt là khu vực quầy thực phẩm tươi sống, quầy nông sản, đồ đông lạnh khá nhộn nhịp.

Anh Nguyễn Duy Hưng, cư dân phường Hiệp Bình, cho biết, gần đây tần suất mua sắm của gia đình anh tăng hơn so với đầu năm. Theo anh, nếu như trước anh ghé siêu thị 1 tuần/lần thì nay 2 lần, có khi 3 lần/tuần. Theo anh Hưng, một trong những lý do gia đình ưu tiên mua thực phẩm và đồ dùng trong siêu thị nhiều hơn vì yên tâm về chất lượng hàng hóa, đặc biệt sau hàng loạt vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn, ngộ độc thực phẩm xảy ra gần đây trên địa bàn thành phố. Anh cho biết riêng lần mua sắm cuối tuần rồi, gia đình đã chi gần 2 triệu đồng, chủ yếu cho thực phẩm ăn trong tuần, sữa cho con và một số vật dụng gia đình như khăn, chén bát.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op (đơn vị vận hành nhiều mô hình bán lẻ như Co.opmart, Co.op Food, Co.opXtra, Co.op Smile, Finelife…) cho biết, sức mua tại hệ thống này ghi nhận tăng trưởng 2 con số trong những tháng gần đây. Trong đó, nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm tươi sống, hàng gia dụng và các sản phẩm phục vụ gia đình tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. “Người tiêu dùng hiện không chỉ quan tâm giá cả mà còn ưu tiên yếu tố an toàn, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Đây cũng là lý do nhóm thực phẩm, hàng tươi sống và hàng tiêu dùng thiết yếu tại hệ thống tăng trưởng tốt thời gian qua”, ông Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ.

Theo Sở Công thương TPHCM, 4 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt khoảng 639.349 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng tới 16,5% và là mức tăng cao nhất trong khoảng 1 năm trở lại đây. Đáng chú ý, sức mua hiện không chỉ tập trung ở một vài nhóm hàng thiết yếu mà đang lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, nhận định, mức tăng trưởng 16,5% cho thấy thị trường tiêu dùng nội địa đang phục hồi khá tốt, dù doanh nghiệp vẫn chịu áp lực từ chi phí sản xuất và giá nguyên vật liệu tăng cao. Theo đại diện ngành công thương thành phố, các chương trình bình ổn thị trường tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ổn định mặt bằng giá và nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ lớn như Saigon Co.op cũng chủ động dự trữ hàng hóa, triển khai khuyến mãi và mở rộng mạng lưới phân phối để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng trở lại.

Nỗ lực vì mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số. Theo đại diện Sở Công thương, trong bức tranh chung đó, thương mại, tiêu dùng và bán lẻ tiếp tục được xác định là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của thành phố, nhất là trong bối cảnh xuất khẩu và sản xuất vẫn còn đối mặt không ít áp lực.

Để hiện thực hóa mục tiêu, theo ông Nguyễn Nguyên Phương, ngành công thương đang tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng. Trong đó, riêng chương trình khuyến mãi tập trung, ngành công thương đang tính toán trình UBND TPHCM kế hoạch bài bản, chiến lược cho hoạt động này trong cả giai đoạn 2026-2030, thay vì từng năm một như thời gian qua. Theo kế hoạch, các sự kiện kích cầu mua sắm lớn như Shopping Season sẽ được tính toán triển khai phủ sóng rộng hơn, có sự kết nối giữa các hệ thống phân phối lớn với nhau. Và đặc biệt sẽ gắn chương trình khuyến mãi tập trung với hoạt động du lịch, văn hóa để kéo du khách đến TPHCM chi tiêu, mua sắm nhiều hơn, kích cầu tiêu dùng liên tục.

Góp sức vào mục tiêu chung của TPHCM, đại diện Saigon Co.op cho biết, ngoài việc duy trì chương trình bình ổn thị trường, đơn vị này sẽ tiếp tục mở mới điểm bán, mở rộng mạng lưới phân phối đến khu vực vùng ven, vùng sâu, vùng xa và khu vực đặc thù nhằm đưa hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng thuận lợi hơn. Song song đó, Saigon Co.op đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ hàng hóa sản xuất trong nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nội địa mở rộng hiện diện trên quầy kệ siêu thị, tăng cường kết nối cung - cầu để giữ ổn định giá bán trong bối cảnh chi phí đầu vào còn nhiều biến động.

Từ nay đến cuối năm, Saigon Co.op khẳng định sẽ duy trì các đợt khuyến mãi luân phiên mỗi tháng nhằm giữ nhịp mua sắm của thị trường. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tiếp tục thúc đẩy kênh bán hàng online, tăng cường giao hàng tận nơi và mở rộng độ phủ bán lẻ tại nhiều khu vực mới.

MINH XUÂN