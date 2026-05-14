Tăng tốc mở rộng thị phần cho nông sản Việt

Để nông sản có đầu ra ổn định tại thị trường nội địa, ngoài chất lượng và mẫu mã, vai trò của hệ thống bán lẻ ngày càng trở nên quan trọng. Thông qua các kênh phân phối hiện đại, doanh nghiệp không chỉ đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng hơn mà còn từng bước xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường bền vững.

Nông sản TPHCM được ưu tiên trên quầy kệ tại siêu thị

Doanh nghiệp nhỏ loay hoay tìm đầu ra

Theo thống kê của Sở NN-MT TPHCM, hiện thành phố có hơn 426 hợp tác xã nông nghiệp, 1.232 tổ hợp tác và 1.347 trang trại đang hoạt động. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Hưng, Phó chủ tịch Hội Nông sản sạch TPHCM, nhiều doanh nghiệp nông sản hiện nay vẫn đang phải tự xoay sở tìm đầu ra cho sản phẩm.

Cụ thể, hầu hết doanh nghiệp nhỏ phải tự lo từ sản xuất, tìm đối tác, quảng bá sản phẩm đến mở rộng thị trường. Trong khi đó, chi phí vốn còn cao, áp lực lãi suất lớn khiến doanh nghiệp càng khó đầu tư dài hạn cho thương hiệu hay nâng chất lượng sản phẩm. “Có doanh nghiệp làm ra sản phẩm tốt nhưng vẫn loay hoay vì không biết đưa vào đâu, bán cho ai, kết nối như thế nào. Ngay cả việc tiếp cận cộng đồng người Việt ở nước ngoài hay các đầu mối tiêu thụ lớn cũng còn khá rời rạc”, ông Hưng chia sẻ.

Đồng quan điểm, đại diện Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM cũng cho rằng, vấn đề lớn hiện nay không phải doanh nghiệp thiếu chương trình kích cầu mà là thiếu một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ để giúp hàng Việt đi xa hơn và đứng vững hơn ngay tại thị trường trong nước. “Điều giúp một thương hiệu đi đường dài không phải là giảm giá hay khuyến mãi trong vài đợt ngắn hạn, mà là có được hệ thống hỗ trợ đủ mạnh để sản phẩm tạo được niềm tin và vị thế bền vững”, đại diện Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM cho biết.

Bán lẻ hiện đại “mở đường”

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nông sản còn gặp khó trong việc tìm đầu ra ổn định, các hệ thống bán lẻ hiện đại đang dần trở thành kênh phân phối quan trọng giúp hàng Việt tiếp cận thị trường bài bản hơn. Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng, vai trò của các nhà bán lẻ hiện nay không còn dừng ở việc tiêu thụ hàng hóa mà còn tham gia sâu hơn vào quá trình chuẩn hóa chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng niềm tin cho nông sản Việt.

Bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc điều hành Công ty TNHH XNK Thiên Nhiên Việt, cho biết, công ty xác định muốn bước ra thị trường quốc tế thì trước tiên phải xây dựng được chỗ đứng vững chắc tại thị trường nội địa, trong đó kênh siêu thị được xem là nền tảng phân phối quan trọng. “Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với nhiều kênh phân phối lớn, trong đó có hệ thống Co.opmart. Việc xuất hiện trên quầy kệ siêu thị giúp sản phẩm tạo được độ nhận diện và niềm tin tốt hơn với người tiêu dùng”, bà Hương chia sẻ. Theo bà Hương, đây cũng là động lực để doanh nghiệp đầu tư bài bản hơn vào chất lượng, bao bì và truy xuất nguồn gốc trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Tương tự, ông Nguyễn Hồng Quyết, Giám đốc HTX Nông nghiệp công nghệ cao Kim Long (xã Phú Giáo) cho biết, yêu cầu về an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng và chất lượng bữa ăn của người dân thành phố ngày càng cao. Vì vậy, việc tham gia vào hệ thống bán lẻ hiện đại như Co.opmart không chỉ giúp hợp tác xã mở rộng đầu ra mà còn tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư bài bản hơn về chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Với vai trò là nhà bán lẻ thuần Việt hàng đầu Việt Nam, Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) nhiều năm qua đã duy trì định hướng ưu tiên hỗ trợ hàng Việt, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm). Thông qua việc hợp tác với hợp tác xã, nhà cung cấp và chủ thể sản xuất, nhiều sản phẩm đặc trưng của TPHCM như yến đảo Cần Giờ, mật ong Xuân Nguyên,… đã được đưa vào hệ thống siêu thị để tiếp cận người tiêu dùng thành phố.

Đáng chú ý, cuối năm 2025, Saigon Co.op còn phối hợp cùng Hội Nông dân TPHCM triển khai chương trình “Đồng hành cùng nông sản sạch”. Theo đó, các sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, hữu cơ, OCOP từ hợp tác xã và hộ nông dân được giới thiệu trực tiếp tại Co.opmart Foocosa Quang Trung (phường Thông Tây Hội) với mức giá phù hợp hơn cho người tiêu dùng. Chia sẻ về sự hợp tác này, ông Dương Minh Quang, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết, trong giai đoạn đầu, đơn vị tổ chức các điểm cung ứng nông sản an toàn tại hệ thống Co.opmart trên địa bàn TPHCM và sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình ra nhiều điểm bán khác trong toàn hệ thống.

Ở góc độ quản lý, đại diện Sở Công thương TPHCM cho biết, thành phố hiện đã có bộ giải pháp và cơ chế thông thoáng hơn để hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nông sản, góp phần kích cầu tiêu dùng và mở rộng thị trường. Cụ thể, năm 2026, TPHCM đã ban hành kế hoạch xúc tiến thương mại với 74 chương trình lớn, chưa kể các hoạt động liên quan đến xuất khẩu, logistics và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn. Thông qua những hoạt động đồng bộ trên, Sở Công thương TPHCM kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp mở rộng thị trường nội địa, tăng khả năng kết nối với các hệ thống bán lẻ hiện đại và từng bước nâng giá trị cho nông sản, thực phẩm Việt ngay trên sân nhà.

MINH LAN