Xây dựng “Khu nhà trọ chuyển đổi số”

Phường Tân Uyên (TPHCM) đặt mục tiêu đến năm 2026, có tối thiểu 10 khu phố đạt chuẩn khu phố chuyển đổi số; tối thiểu 5 khu nhà trọ đạt chuẩn khu nhà trọ chuyển đổi số.

Tại Lễ phát động “Bình dân học vụ số” và hưởng ứng “Ngày hội Chuyển đổi số Quốc gia” năm 2025 vào ngày 21-10, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Uyên Lê Duy Hậu đề nghị các Tổ công nghệ số cộng đồng phát huy vai trò nòng cốt. Chủ động “đến từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, giúp người dân tiếp cận và thực hành kỹ năng số cơ bản.

Các tổ bình dân học vụ số của phường Tân Uyên ra mắt

Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ số trong công việc và cuộc sống, trở thành “hạt nhân lan tỏa” trong cộng đồng.

Người dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường hãy mạnh dạn học, mạnh dạn làm, cùng chung tay thực hiện phương châm “Mỗi người dân là một công dân số - Mỗi hộ gia đình là một đơn vị chuyển đổi số nhỏ”.

Đại biểu tham quan gian hàng tại sự kiện hưởng ứng “Ngày hội Chuyển đổi số quốc gia” do phường Tân Uyên tổ chức

Tại buổi lễ, phường Tân Uyên phát động xây dựng “Khu phố chuyển đổi số” và “Khu nhà trọ chuyển đổi số”. Đây là 2 mô hình tiên phong, mang tính đột phá tại địa phương, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, xây dựng một môi trường sống thông minh, an toàn, tiện lợi hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Ra mắt mô hình “Thư viện số cộng đồng Tân Uyên” giúp tạo không gian học tập mở, kết nối tri thức

Mục tiêu đến năm 2026, phường có tối thiểu 10 khu phố đạt chuẩn khu phố chuyển đổi số; tối thiểu 5 khu nhà trọ đạt chuẩn khu nhà trọ chuyển đổi số.

Dịp này, phường Tân Uyên cũng ra mắt 6 tổ, đội chuyển đổi số, bình dân học vụ số.

VĂN CHÂU