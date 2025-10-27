"Cục vàng của ngoại" 2 tuần liên tiếp dẫn đầu phòng vé

Tác phẩm có sự tham gia của hai nghệ sĩ gạo cội Việt Hương - Hồng Đào tiếp tục dẫn đầu doanh thu phòng vé tuần qua, mặc dù có sự bám đuổi của một phim Việt mới ra mắt.

Theo số liệu của chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số), trong 3 ngày cuối tuần, phim Cục vàng của ngoại thu về thêm gần 14 tỷ đồng doanh thu với 150.493 vé đã bán ra cùng 6.478 suất chiếu.

So với tuần trước, bộ phim sụt giảm đáng kể ở cả 3 chỉ số, số lượng suất chiếu, doanh thu và số vé bán ra. Tính đến 9 giờ sáng ngày 27-10, phim hiện đạt tổng doanh thu 60 tỷ đồng.

Doanh thu phòng vé từ ngày 24 đến 26-10. Nguồn: Box Office Vietnam

Việc Cục vàng của ngoại vẫn duy trì được sức hút nhất định khiến tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Trương Dũng - Nhà ma xó không thể vươn lên vị trí số 1 phòng vé.

Tuần đầu ra mắt, Nhà ma xó thu về doanh số khá khiêm tốn, chỉ hơn 8 tỷ đồng với 96.016 vé bán ra cùng 4.326 suất chiếu. Hiện phim có tổng doanh thu gần 11 tỷ đồng.

Cục vàng của ngoại vẫn duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phòng vé. Ảnh: ĐPCC

Tuần qua, phòng vé Việt không có tác phẩm nào nổi bật ra mắt nên doanh thu toàn thị trường cũng khá thấp. Trong 5 bộ phim đứng đầu danh sách, hầu hết đều là những cái tên quen thuộc. Tee Yod 3 - quỷ ăn tạng vẫn ở vị trí số 3 với hơn 2,6 tỷ đồng doanh thu.

Tử chiến trên không cũng thu về thêm gần 2 tỷ đồng, giữ vị trí thứ 4 và sắp cán mốc doanh số 250 tỷ đồng. Vị trí số 5 thuộc về Điện thoại đen 2. Với các suất chiếu sớm, bộ phim thu về hơn 1,3 tỷ đồng.

Cải mả là dự án đáng chú ý sẽ ra mắt trong tuần này. Ảnh: ĐPCC

Tuần cuối cùng của tháng 10 này phòng vé chứng kiến cuộc cạnh tranh trực tiếp của 3 phim Việt ra mắt trong cùng một ngày. Đó là phim kinh dị - tâm linh - gia đình Cải mả, phim gia đình - hài - kịch tính Phá đám sinh nhật mẹ và phim hồi hộp tâm lý - Bịt mắt bắt nai. Ngoài ra còn có 1 phim ngoại nhập khởi chiếu là Bí mật sau bữa tiệc.

HẢI DUY