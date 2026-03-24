Rà soát doanh nghiệp xuất khẩu đường mía vào Việt Nam

Bộ Công thương đang rà soát các doanh nghiệp xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu vào Việt Nam.

Thông tin này được cập nhật trong Bản tin phòng vệ thương mại và cảnh báo sớm số 9-2026 do Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) phát hành ngày 24-3. Theo đó, cơ quan chức năng đã gửi bản câu hỏi chính thức tới các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài liên quan để thu thập thông tin phục vụ quá trình rà soát.

Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các doanh nghiệp hợp tác đầy đủ, cung cấp thông tin đúng hạn và chính xác nhằm đảm bảo quyền lợi trong quá trình điều tra. Trường hợp không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, cơ quan chức năng có thể sử dụng các dữ liệu sẵn có để đưa ra kết luận theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương.

Việc rà soát được thực hiện theo Quyết định số 3804/QĐ-BCT ban hành ngày 31-12-2025 của Bộ Công thương. Việc rà soát doanh nghiệp xuất khẩu mới nhằm xác định mức thuế và nghĩa vụ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với các doanh nghiệp chưa được xem xét trước đó.

Trước đó, Việt Nam đã áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với đường mía nhập khẩu nhằm ngăn chặn hành vi bán phá giá và lẩn tránh thuế, bảo vệ ngành sản xuất đường trong nước. Việc rà soát được thực hiện để đảm bảo biện pháp áp dụng đúng đối tượng và phù hợp thực tế.

Theo quy định, toàn bộ thông tin do doanh nghiệp cung cấp trong quá trình rà soát sẽ được bảo mật theo quy định pháp luật về phòng vệ thương mại.

PHÚC HẬU