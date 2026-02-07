Trao tặng 800 phần quà tết cho hoàn cảnh khó khăn

Sáng 7-2, tại xã Cần Giờ, TPHCM, Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” năm 2026 đã trao 800 phần quà gồm gạo, nước mắm, hạt nêm, bún, nui, sữa… đến các hộ khó khăn trên địa bàn.

Người dân xếp hàng nhận các phần quà tết

Chương trình do Sở Công thương TPHCM, Hiệp hội Quảng cáo TPHCM phối hợp cùng UBND xã Cần Giờ và các doanh nghiệp đồng hành tổ chức.

Ông Nguyễn Tri Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco, cho biết, việc trực tiếp trao quà và nhận lại những lời cảm ơn chân thành từ người dân là nguồn động viên lớn, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội.

Theo bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, công tác chăm lo tết được triển khai sớm, bài bản, với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội để mọi người dân đều có điều kiện vui xuân, đón tết. Dịp này, xã đã chăm lo 637 trường hợp cận nghèo và 112 hộ có hoàn cảnh khó khăn.

“Sự chung tay của chính quyền và doanh nghiệp đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần để người dân đón một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình”, bà Võ Thị Diễm Phượng nhấn mạnh.

THI HỒNG