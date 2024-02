Sai phạm tại dự án hỗ trợ, tái định cư của dự án sân bay Long Thành

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các cơ quan truyền thông và Công an các huyện, TP trên địa bàn về việc thông báo, đề nghị các cá nhân, hộ gia đình được hưởng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trái quy định thuộc dự án sân bay Long Thành chủ động hợp tác với các đơn vị chức năng để xử lý vụ việc.

Cơ quan chức năng khám xét Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, giải quyết các vụ án hình sự “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” liên quan dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành, đồng thời khởi tố 6 bị can liên quan. Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện nhiều cá nhân có hành vi đưa hối lộ làm sai lệch, hợp thức hóa hồ sơ để trục lợi.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị truyền thông, chính quyền, công an địa phương thông báo đến người dân, đề nghị các cá nhân, hộ gia đình được hưởng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trái quy định tại dự án trên liên hệ cơ quan công an nộp lại tài sản được hưởng sai quy định; đối tượng đưa hối lộ chủ động khai báo trước khi bị phát giác; người có chức vụ có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn chủ động ra đầu thú. Hành vị che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Các đối tượng vi phạm chủ động trình báo, đầu thú sẽ được hưởng khoan hồng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 11- 2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Viết Mạnh (32 tuổi, là cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành) về hành vi “Nhận hối lộ” và sau đó mở rộng điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

HOÀNG BẮC