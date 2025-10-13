Doanh nghiệp Việt gia tăng mở rộng hợp tác chiến lược tại thị trường Campuchia

Vừa qua, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam – Campuchia 2025, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng AK Food đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty LFB Trading (Campuchia), chính thức mở rộng kênh phân phối sản phẩm vào hai chuỗi siêu thị Winsou Mart và 79 Mart tại thủ đô Phnom Penh.

Công ty AK Food và LFB Trading đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm xây dựng thương hiệu Việt Nam trong chuỗi bán lẻ khu vực

Sự kiện được Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TPHCM và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia (VCBA) tổ chức. Diễn đàn quy tụ sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp và được đánh giá là cầu nối thực chất giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia, hướng tới phát triển bền vững, cùng thịnh vượng trong khu vực.

Từ xuất khẩu sang Mỹ đến chinh phục thị trường khu vực

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, nhấn mạnh: “Diễn đàn năm nay không chỉ là nơi kết nối doanh nghiệp, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác phát triển giữa hai dân tộc. Mỗi dự án, mỗi thỏa thuận hợp tác hôm nay đều góp phần vun đắp mối quan hệ bền chặt và mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp hai bên.”

Sản phẩm của Công ty AK food được giới thiệu tại diễn đàn

Cũng tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho biết, kim ngạch thương mại hai nước năm 2024 đạt hơn 10,1 tỷ USD, tăng 17,5% so với năm trước, và dự kiến năm 2025 có thể đạt 12 tỷ USD. “Campuchia là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Việt Nam, trong khi Việt Nam đứng thứ 3 của Campuchia, chỉ sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao và còn nhiều tiềm năng để doanh nghiệp khai thác, nhất là lĩnh vực chế biến thực phẩm, năng lượng và thương mại bán lẻ”, ông Nguyễn Minh Vũ nói.

Là doanh nghiệp Việt Nam chuyên sản xuất các dòng thực phẩm dinh dưỡng, ăn liền và cấp đông, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc AK Food chia sẻ, công ty đã từng bước khẳng định năng lực xuất khẩu với nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, hiện diện tại các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Việc tiếp tục mở rộng phân phối sang Campuchia lần này là bước tiến chiến lược, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng khu vực, đồng thời khẳng định vị thế của hàng thực phẩm Việt Nam trên bản đồ khu vực Đông Nam Á.

Đại diện AK Food cho biết, Campuchia là thị trường có mức tăng trưởng tiêu dùng nhanh, trong đó nhóm hàng thực phẩm tiện lợi, đồ ăn nhanh và sản phẩm chế biến sẵn đang được ưa chuộng. Việc hợp tác với đối tác LFB Trading sẽ giúp công ty xây dựng hệ thống phân phối ổn định, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng Campuchia thông qua các kênh bán lẻ hiện đại.

“Chúng tôi coi đây là cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng thị trường quốc tế. AK Food không chỉ mong muốn mang sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng khu vực, mà còn hướng tới mục tiêu xuất khẩu bền vững, phát triển cùng đối tác trong chuỗi giá trị khu vực Mekong,” bà Nguyễn Thị Thu chia sẻ thêm.

Trước đó, AK Food đã được ghi nhận trong các chương trình xúc tiến thương mại của TPHCM và các hội chợ quốc tế, với nhiều sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ như bánh bao đông lạnh, thực phẩm chay và các dòng sản phẩm tiện lợi chế biến sẵn. Với công nghệ sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO và HACCP, cùng hệ thống nhà máy hiện đại tại khu công nghiệp Long An, doanh nghiệp hiện cung ứng hơn 20.000 tấn sản phẩm mỗi năm cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Tăng sức lan tỏa của hàng Việt tại thị trường khu vực

Đánh giá về hoạt động hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, TS. Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia, nhận định: “Các doanh nghiệp như AK Food, Vissan hay SATRA đang là lực lượng tiên phong đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu vào thị trường bạn. Đây là bước tiến cụ thể hóa chủ trương hội nhập kinh tế gắn với ngoại giao nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị bền vững giữa hai nước.”

Tại Diễn đàn năm nay, ngoài AK Food, nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác cũng tiến hành ký kết biên bản hợp tác đầu tư và thương mại với phía Campuchia trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, bán lẻ, năng lượng và logistics. Việc ký kết được kỳ vọng mở ra chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa hai chiều, giúp hàng Việt mở rộng thị phần trong khu vực ASEAN, đồng thời tạo đầu ra ổn định cho nông sản, thực phẩm chế biến của Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, việc nhiều doanh nghiệp Việt mở rộng hoạt động tại Campuchia không chỉ góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu của thành phố mà còn khẳng định vai trò tiên phong của TPHCM trong kết nối kinh tế vùng Mekong.

“TPHCM luôn coi trọng và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tiến trình mở rộng đầu tư quốc tế, đặc biệt là tại các thị trường láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống như Campuchia,” ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Hợp tác AK Food – LFB Trading được xem là bước đi cụ thể hóa chiến lược xây dựng thương hiệu Việt Nam trong chuỗi bán lẻ khu vực, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển của ngành thực phẩm toàn cầu – hướng tới sản phẩm xanh, dinh dưỡng và tiện lợi. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng Campuchia, mở rộng danh mục sản phẩm và phát triển trung tâm phân phối hàng Việt tại Phnom Penh.

Câu chuyện AK Food mở rộng hợp tác tại Campuchia là minh chứng cho xu thế chủ động hội nhập và đi ra thị trường khu vực của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới. Khi các hiệp định thương mại tự do ASEAN được triển khai sâu rộng, thị trường khu vực 100 triệu dân này đang trở thành “cửa ngõ” quan trọng giúp doanh nghiệp Việt mở rộng chuỗi giá trị, giảm phụ thuộc vào các thị trường xa.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: “Đây là thời điểm vàng để doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh hợp tác khu vực, tận dụng lợi thế về khoảng cách địa lý, văn hóa tiêu dùng và chính sách ưu đãi song phương.”

Từ những bước đi cụ thể như AK Food, các doanh nghiệp Việt đang dần khẳng định năng lực cạnh tranh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa thương mại song phương Việt Nam – Campuchia đạt 20 tỷ USD trong những năm tới. Không chỉ là những bản ký kết hợp tác, mà còn là minh chứng cho tinh thần “gắn kết hôm nay – thịnh vượng mai sau” giữa hai nền kinh tế láng giềng.

MINH XUÂN