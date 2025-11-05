Samsung khởi động giải đấu Odyssey Cup Counter-Strike 2

Samsung đã khởi động Giải đấu Odyssey Cup Counter-Strike 2 Championship - sân chơi đẳng cấp quy tụ các game thủ hàng đầu Đông Nam Á và Châu Đại Dương, hứa hẹn mang đến những màn thi đấu mãn nhãn dành cho cả người chơi lẫn người hâm mộ.

Odyssey Cup Counter-Strike 2 Championship, sân chơi quy tụ các game thủ hàng đầu Đông Nam Á và Châu Đại Dương

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023, Odyssey Cup đã nhanh chóng trở thành sự kiện đáng chú ý trong lịch thi đấu Esports của khu vực. Từ Odyssey Cup Influencer Invitational 2023 đến Odyssey Cup Dota 2 Championship 2024, Samsung luôn kiên định với sứ mệnh tạo nên sân chơi để các game thủ và tài năng trẻ tỏa sáng.

Giải đấu Odyssey Cup 2025 được tổ chức theo hình thức nhiều vòng thi đấu. Các thị trường tham dự gồm Australia, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Singapore, Philippines, Thái Lan và Việt Nam sẽ tổ chức vòng loại quốc gia từ ngày 31-10 đến ngày 23-11 để tìm ra nhà vô địch của từng quốc gia.

Các đội thắng cuộc sẽ tiếp tục bước vào vòng khu vực, nơi lễ bốc thăm chia bảng sẽ xác định cặp đấu cho vòng chung kết khu vực, diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 12 đến ngày 14-12. Các đội sẽ tranh tài cho danh hiệu vô địch khu vực cùng tổng giá trị giải thưởng 50.000 USD.

Trung tâm của giải đấu chính là Samsung Odyssey OLED G60SF - màn hình chơi game hiệu năng cao được thiết kế tối ưu cho tốc độ và phản xạ. Sở hữu tần số quét cực nhanh 500Hz, thời gian phản hồi chỉ 0,03ms và màn hình QD-OLED sống động, Odyssey OLED G60SF mang đến hình ảnh sắc nét, mượt mà và chân thực, giúp người chơi phát huy tối đa khả năng trong những trận đấu Counter-Strike 2 căng thẳng nhất.

“Odyssey Cup không chỉ là một giải đấu Esports đơn thuần, mà còn là nơi kết nối cộng đồng và thể hiện cam kết của Samsung trong việc trao quyền cho game thủ, đồng thời góp phần định hình văn hóa kỹ thuật số và Esports tại khu vực,” ông Leslie Goh, Giám đốc Giải pháp Màn hình, Samsung khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương chia sẻ.

Toàn bộ diễn biến giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh Youtube chính thức của Samsung Việt Nam, khép lại bằng vòng chung kết hoành tráng tại Kuala Lumpur - nơi các đội tham dự sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí.

KIM THANH