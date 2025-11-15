Vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng giảm 2,2 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 10 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 2,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 147,8 triệu đồng/lượng mua vào và 150,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần tại thị trường châu Á còn 4.085,8 USD/ounce, giảm gần 86 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 19,2-21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới có 1 tuần giao dịch khá tích cực nhờ đồng USD suy yếu và dòng tiền chảy vào vàng do nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại cùng những lo ngại về tăng trưởng chậm lại và áp lực lạm phát đã khiến kỳ vọng về khả năng FED cắt giảm lãi suất mạnh tay dịu bớt, kéo giá vàng điều chỉnh giảm.

NHUNG NGUYỄN