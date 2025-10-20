Sắp diễn ra Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Chiều 20-10, tại TPHCM diễn ra họp báo công bố Lễ hội Ẩm thực Chay 2025, kéo dài từ 31-10 đến 4-11, tại Công viên Bình Phú, TPHCM.

Lễ hội hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa – du lịch – ẩm thực lớn nhất trong năm.

Sự kiện do UBND phường Bình Phú phối hợp cùng Hiệp hội Ẩm thực TPHCM (FBA) tổ chức, hướng đến tôn vinh tinh hoa ẩm thực chay Việt Nam và lan tỏa lối sống xanh, bền vững. Ban tổ chức ước tính, lễ hội thu hút khoảng 150.000 lượt khách tham dự.

Theo ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TPHCM, lễ hội năm nay quy tụ hơn 200 gian hàng từ các nhà hàng, doanh nghiệp và nghệ nhân ẩm thực trong và ngoài nước. “Tiếp nối thành công từ năm 2023, chúng tôi mong muốn lễ hội không chỉ quảng bá nét tinh tế của ẩm thực chay Việt mà còn khơi gợi tinh thần sống lành mạnh, tiêu dùng có trách nhiệm và bảo vệ môi trường,” ông Nguyễn Tấn Việt chia sẻ.

Đầu bếp Việt chế biến món ăn tại một cuộc thi quốc tế

Điểm đặc sắc của lễ hội là mô hình “Lễ hội Xanh – Không rác thải”, với sự đồng hành của Foodbank Việt Nam và dự án GreenHero trong hoạt động “Ngày hội tái chế rác thải thực phẩm”. Song song đó, chương trình “Bếp yêu thương – 1.000 suất ăn miễn phí” do Hội Đầu bếp TPHCM, Foodbank và các nghệ sĩ, tình nguyện viên thực hiện sẽ lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phú, cho hay: “Chúng tôi rất trân trọng sự kiện này bởi không chỉ tôn vinh văn hóa ẩm thực chay mà còn góp phần xây dựng cộng đồng sống xanh”.

Ngoài khu ẩm thực trải nghiệm, lễ hội còn có chuỗi hội thảo về ẩm thực xanh, diễn đàn du lịch – kinh tế xanh, cùng cuộc thi “Green Master Chef Vietnam 2025”, “Green Future Chef Vietnam 2025”, “Cuộc thi pha chế Healthy Drink Vietnam 2025”, hội thi pha chế đồ uống lành mạnh và triển lãm nguyên liệu chay Việt…

THI HỒNG