Đoàn công tác Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết đơn vị, gia đình tiêu biểu

Chiều 3-2, Đoàn công tác số 23 của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát, làm Trưởng đoàn, đến thăm và chúc tết các đơn vị, gia đình tiêu biểu trên địa bàn xã Bắc Tân Uyên và xã Thường Tân.

Đoàn công tác số 23 đến thăm và chúc tết tại Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định

Đoàn đến thăm Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định (ấp Vườn Ươm, xã Bắc Tân Uyên), đơn vị đang quản lý, chăm sóc và điều trị cho hàng ngàn đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng ân cần thăm hỏi tình hình hoạt động của trung tâm, điều kiện sinh hoạt, công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng trong buổi làm việc với Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định

Qua nghe báo cáo từ đại diện trung tâm, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên trong việc chăm lo sức khỏe, đời sống cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định đang quản lý, nuôi dưỡng và điều trị 1.476 đối tượng. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trung tâm đã triển khai kế hoạch chăm lo tết với chủ đề “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”, nổi bật là chương trình họp mặt “Tết đoàn viên" kết nối các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và thân nhân đối tượng bảo trợ xã hội, chung tay mang đến một cái tết đủ đầy, ấm áp cho những người kém may mắn.

Tiếp đó, đoàn đến thăm, chúc tết 8 gia đình tiêu biểu tại 2 xã Bắc Tân Uyên và Thường Tân, gồm các gia đình người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo.

Tặng quà của Chủ tịch nước đến cụ Nguyễn Thị Hai, trường hợp người cao tuổi tại xã Bắc Tân Uyên

Tại mỗi gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần và gửi lời chúc năm mới an khang, hạnh phúc.

Riêng đối với 2 cụ trên 100 tuổi, đoàn công tác đã trao thêm khánh vàng, 5m lụa và thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước Lương Cường, thể hiện sự trân trọng, quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi.

Đoàn công tác ghé nhà cụ Nguyễn Văn Định, trường hợp người cao tuổi tại địa phương

Theo đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, hoạt động thăm, chúc tết của đoàn công tác thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên tinh thần một hoàn cảnh khó khăn tại xã Thường Tân

Qua đó, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, góp phần để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Trao thiếp mừng thọ 100 tuổi và quà của Chủ tịch nước đến cụ Nguyễn Văn Định

TÂM TRANG