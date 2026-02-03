Giai phẩm SGGP Xuân Bính Ngọ đến tay cán bộ, chiến sĩ biên phòng

Chiều 3-2, Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 150 tờ Giai phẩm SGGP Xuân Bính Ngọ 2026 tặng cán bộ, chiến sĩ các trạm, đồn biên phòng và các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Cũng trong ngày 3-2, hơn 300 tờ Giai phẩm SGGP Xuân Bính Ngọ 2026 đã được Ban Chỉ huy Biên phòng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và TP Huế tiếp nhận và chuyển đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt, trạm, đồn biên phòng trên tuyến biên giới Trường Sơn và vùng hải đảo của các địa phương.

Đây là món quà xuân mang ý nghĩa nhằm động viên tinh thần những người lính quân hàm xanh làm nhiệm vụ giữ vững bình yên trên biên giới, hải đảo xa xôi.

Món quà xuân ý nghĩa này được tài trợ bởi Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (RESCO). Trong nhiều năm qua, vào các dịp Báo SGGP phát hành giai phẩm xuân hay đặc san đặc biệt kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lãnh đạo RESCO thường trích lợi nhuận của doanh nghiệp mua hàng ngàn tờ báo gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ biên phòng tại các tỉnh biên giới, hải đảo.

HOÀI NAM