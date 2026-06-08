SATRA triển khai chương trình ưu đãi đến 40% cho đoàn viên công đoàn

Ngày 7-6, Liên đoàn Lao động TPHCM và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn thành phố. Theo thỏa thuận, người lao động sẽ được tiếp cận nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết yếu với mức ưu đãi từ 5% đến 40% tại hệ thống kinh doanh của SATRA.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn là mối quan tâm của nhiều gia đình công nhân, việc mở rộng các chương trình phúc lợi thông qua hệ thống phân phối hiện đại đang được xem là một trong những giải pháp hỗ trợ thiết thực cho người lao động. Không chỉ dừng lại ở các chính sách chăm lo truyền thống, các chương trình liên kết giữa tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đang hướng tới việc tạo điều kiện để người lao động tiếp cận hàng hóa chất lượng với chi phí hợp lý hơn.

Theo nội dung thỏa thuận, SATRA sẽ xây dựng cơ chế giảm giá từ 5% đến 40% đối với các sản phẩm thuộc danh mục chương trình dành cho đoàn viên công đoàn khi mua sắm tại các điểm kinh doanh trong hệ thống. Doanh nghiệp cũng cam kết triển khai đồng bộ chương trình tại các đơn vị trực thuộc nhằm bảo đảm người lao động được thụ hưởng chính sách một cách thuận tiện và thống nhất.

Lễ ký kết chương trình phúc lợi Đoàn viên

Bên cạnh các chương trình ưu đãi thường xuyên, SATRA sẽ phối hợp cùng Liên đoàn Lao động TPHCM tham gia các hoạt động bán hàng bình ổn giá vào dịp lễ, tết, Tháng Công nhân, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và các chương trình bán hàng phúc lợi dành cho đoàn viên. Doanh nghiệp cũng dự kiến hỗ trợ các phần quà dành cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại những chương trình do tổ chức công đoàn triển khai.

Đại diện các bên cho biết mục tiêu của chương trình không chỉ là tạo thêm ưu đãi mua sắm mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho lực lượng công nhân, người lao động trên địa bàn TPHCM. Thông qua việc kết nối giữa hệ thống phân phối của SATRA với mạng lưới công đoàn cơ sở, người lao động sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn và có nguồn gốc rõ ràng.

Về phía Liên đoàn Lao động TPHCM, đơn vị sẽ triển khai chương trình đến các công đoàn cơ sở, đồng thời giám sát việc thực hiện các cam kết ưu đãi nhằm bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tổ chức công đoàn cũng tạo điều kiện để SATRA tham gia các chương trình phúc lợi đoàn viên và giới thiệu sản phẩm đến người lao động trên địa bàn thành phố.

Thỏa thuận hợp tác có thời hạn 1 năm kể từ ngày ký kết. Hai bên sẽ định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, từ đó xem xét mở rộng hoặc tiếp tục triển khai các chương trình phúc lợi trong thời gian tới. Theo các bên, việc kết nối nguồn lực doanh nghiệp với hệ thống công đoàn không chỉ giúp tăng hiệu quả chăm lo đời sống người lao động mà còn góp phần kích thích tiêu dùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa trên thị trường nội địa.

MINH XUÂN