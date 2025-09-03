Chuyển động kinh tế xanh

MegaLive “Ngày hội Tiêu dùng – Tự hào Hàng Việt” lan tỏa thương hiệu Việt

Sáng 4-9, Công ty VISSAN phối hợp cùng SendoFarm và TikTok Shop tổ chức phiên MegaLive – Ngày hội Tiêu dùng Tự hào Hàng Việt tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TPHCM.

Chương trình diễn ra từ 8 giờ đến 12 giờ, được phát trực tuyến đồng thời trên nhiều nền tảng số, nhằm quảng bá, đưa sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy sức cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường.

Đáng chú ý, phiên MegaLive đặc biệt này có sự tham dự, ghé thăm của lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương. Tại gian hàng SendoFarm, đoàn công tác đã tìm hiểu và trải nghiệm các dòng sản phẩm chủ lực của VISSAN – thương hiệu gắn bó với người tiêu dùng Việt Nam nhiều thập kỷ qua. Với thông điệp “Việt Nam rạng rỡ, Hàng Việt vươn mình”, sự kiện không chỉ khẳng định nỗ lực của doanh nghiệp trong việc giữ vững giá trị cốt lõi, mà còn cho thấy sự năng động, thích ứng với xu hướng thương mại điện tử hiện đại.

Người tiêu dùng có thể theo dõi chương trình trực tuyến qua các kênh:

• Fanpage VISSAN – Sức Sống Mỗi Ngày: xem tại đây

• Fanpage Sen Đỏ: xem tại đây

• TikTok SendoFarm: xem tại đây

Sự kiện được kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quảng bá thương hiệu Việt, khuyến khích người tiêu dùng trong nước ưu tiên sử dụng hàng Việt và mở rộng kênh tiếp cận thị trường quốc tế.

Từ khóa

Vissan Sen Đỏ Hàng Việt Fanpage Vươn mình Ghé thăm Tiếp cận thị trường Gian hàng SATRA Việt Nam rạng rỡ Hàng Việt vươn mình

