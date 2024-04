Sau đỉnh nhiệt, hai miền Nam - Bắc sắp có mưa

Người dân Hà Nội chờ đèn đỏ trong cái nắng nóng vào cuối chiều vẫn đạt tới 33-34 độ C. Ảnh: VĂN PHÚC

Cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày 29-4, nhiệt độ cao nhất cả nước đã ghi nhận tại Đông Hà (Quảng Trị) với đỉnh nhiệt là 43,8 độ C, tiếp sau là Tương Dương (Nghệ An) 43,2 độ C và Đồng Hới (Quảng Bình) 42,7 độ C.

Đồng thời, nắng nóng tiếp tục hoành hành ở các khu vực Tây Bắc của Bắc bộ, Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam bộ (nhiều nơi nhiệt độ 39-41 độ C).

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, ngày 30-4 mới là đỉnh nhiệt của đợt nóng này: Hà Nội có thể đạt 39-40 độ C, Tây Nguyên và Nam bộ có thể đạt 39 độ C.

Một cô gái Hà Nội bịt khăn kín mít để chống nắng nóng khi đi ra đường. Ảnh: VĂN PHÚC

Ngày 1 và 2-5, Bắc bộ tạm ngưng nắng nóng nhờ có không khí lạnh cường độ yếu gây mưa diện rộng ở Hà Nội và khu vực Đông Bắc bộ. Bắc Trung bộ cũng “hưởng” ké.

Khối không khí lạnh lệch Đông (yếu) sắp về Hà Nội, mưa trở lại. Ảnh vệ tinh lúc 7 giờ sáng nay 30-4

Ngày 3-5, nắng nóng quay trở lại Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Riêng khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ thì vẫn nắng nóng kéo dài từ nay đến nhiều ngày tới.

Điểm đáng chú ý, ở Tây Nguyên và Nam bộ từ khoảng ngày 4 hoặc 5-5, nắng nóng sẽ giảm dần cường độ, những cơn mưa dông sẽ đến nhưng chỉ là mưa đầu mùa.

Nắng nóng đến sớm ở Mường Tè (Lai Châu)

Trước khi đón những cơn mưa, hôm nay 30-4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục nắng nóng, đặc biệt gay gắt 39-42 độ C, có nơi trên 42 độ C. Từ chiều tối nay 30-4 đến ngày 2-5, Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ chuyển mưa dông, có nơi dông mạnh, tiềm ẩn gió lốc, sấm sét và có thể tái diễn mưa đá.

Miền Nam sắp đón những cơn mưa đầu mùa, nắng nóng sẽ giảm dần cường độ. Ảnh vệ tinh lúc 7 giờ sáng 30-4

Các đài khí tượng quốc tế dự báo hôm nay 30-4, TPHCM có nhiệt độ cao nhất là 38 độ C, trời nắng nóng, đến cuối tuần này mới có những cơn mưa dông về chiều.

VĂN PHÚC