Sau nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Xung đột tại Gaza vẫn leo thang

Phản ứng trái chiều

Nghị quyết then chốt này do Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bảo trợ, kêu gọi các bên tuân thủ các nghĩa vụ luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế; tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, an toàn và không bị cản trở một cách trực tiếp cho dân thường Palestine ở Dải Gaza; trả tự do cho các con tin ngay lập tức và vô điều kiện; nhanh chóng thiết lập một cơ chế của Liên hợp quốc để đẩy nhanh các chuyến hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza thông qua các quốc gia không tham gia vào cuộc xung đột, đồng thời đảm bảo rằng hàng viện trợ đến được với người dân ở khu vực này.

Chính quyền Palestine ngày 23-12 đã gọi nghị quyết trên là bước đi đúng hướng giúp chấm dứt hành động quân sự của Israel, đảm bảo việc nhận hàng cứu trợ và bảo vệ người dân Palestine. Tuy nhiên, phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố nghị quyết không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân tại khu vực này, đồng thời cho rằng Mỹ đã nỗ lực loại bỏ bản chất của nghị quyết.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al Jazeera ngày 23-12 đưa tin, hàng chục người, trong đó có trẻ em, đã thiệt mạng do những đợt tấn công của quân đội Israel nhằm vào trại tị nạn Jabalia ở Gaza. Những cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo vào đêm 22, rạng sáng 23-12 (giờ địa phương) đã cản trở đội ngũ nhân viên cứu hộ và y tế hỗ trợ kịp thời cho những người bị thương.

Trại tị nạn Jabalia ở Gaza bị tấn công bằng tên lửa và pháo của Israel. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước đó, ngày 22-12, quân đội Israel mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ tại Gaza, cho biết sẽ đưa thêm lực lượng chiến đấu đến phía Nam Khan Younis, đồng thời yêu cầu người dân rời khỏi trại tị nạn Al-Bureij. Cả hai địa điểm này trước đây được công bố là khu vực an toàn dành cho người tị nạn từ phía Bắc Gaza.

Thảm họa nhân đạo

Trong thông báo ngày 23-12, cơ quan y tế ở Dải Gaza cho biết, 390 người Palestine đã thiệt mạng và 734 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza trong hai ngày 21, 22-12. Sau 11 tuần xung đột, hơn 20.000 người Palestine đã thiệt mạng, và số người chết ở Gaza đã lên tới gần 1% dân số của vùng lãnh thổ này trước khi cuộc xung đột bùng nổ.

Nguồn tin cho biết Israel đã tấn công hầu hết khu vực Dải Gaza từ trên không, trên bộ và trên biển, trong khi giao tranh giữa lực lượng Israel và các phe phái vũ trang của người Palestine vẫn tiếp diễn ở phần lớn các khu vực của Gaza, ngoại trừ Rafah.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc dự báo ít nhất 10.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở Gaza sẽ phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng nguy hiểm đến tính mạng trong những tuần tới. Hơn 80% trẻ nhỏ đang phải trải qua tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, và hơn 2/3 số bệnh viện không còn hoạt động do thiếu nhiên liệu, nước và các loại vật tư y tế thiết yếu hoặc bởi vì những cơ sở này phải gánh chịu thiệt hại thảm khốc trong các cuộc tấn công.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc kêu gọi “tất cả các bên tôn trọng ngay lập tức và đầy đủ luật nhân đạo quốc tế, trong đó có các nguyên tắc phân biệt và cân xứng, đồng thời thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ dân thường, trả tự do cho tất cả con tin và làm tròn bổn phận đảm bảo trẻ em được bảo vệ và hỗ trợ”.

HẠNH CHI tổng hợp