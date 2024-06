Sẽ thành lập "Gia tộc toàn năng” với chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024"

33 anh tài tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật và nhiều ngành nghề khác nhau như ca sĩ, diễn viên, vũ công, MC, vận động viên, gồm có: Hồng Sơn, Tự Long, Tuấn Hưng, Bằng Kiều, Quốc Thiên, Hà Lê, Kay Trần, Binz, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Tăng Phúc, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Rhymastic, Phạm Khánh Hưng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, Trọng Hiếu, Phan Đinh Tùng, Đinh Tiến Đạt, Neko Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Cường Seven, SOOBIN.

Bám sát tinh thần bản gốc “Call me by fire” (Trung Quốc), với Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 của Việt Nam, 33 anh tài sẽ cùng thi đua, gắn kết, vượt qua những giới hạn bản thân với các thử thách chương trình đưa ra.

Nhà sản xuất cho biết sẽ không lập nhóm nghệ sĩ như chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 mà sau chung kết sẽ thành lập "Gia tộc toàn năng".

Tại buổi ra mắt, cựu danh thủ Hồng Sơn (sinh năm 1970) là người nhiều tuổi nhất chương trình và cũng là nhân tố đặc biệt. Điểm yếu của anh là ca hát nhưng với tinh thần thể thao máu lửa, Hồng Sơn cho biết không ngại thử thách mình trong chương trình này.

Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Trần Duy Nhất cũng được xem không có thế mạnh về ca hát, biểu diễn vẫn khá tự tin tham gia chương trình.

Duy Nhất bày tỏ: “Tôi muốn được trải nghiệm, gặp gỡ các nghệ sĩ, được học hỏi để thay đổi bản thân mình. Niềm yêu thích ca nhạc với tôi có từ bé. Thật vui khi tham gia chương trình, tôi gặp các anh ngoài đời, được chỉ dạy thêm. Bây giờ rất vui khi có thể đứng chung sân khấu cùng các anh. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn, mong có thể là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ dám thử mình với nghệ thuật, vượt ra khỏi giới hạn bản thân để tìm được những điều hay, điều mới”.

Chương trình sẽ có 15 tập, phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và 20 giờ 30 trên hệ thống YouTube YeaH1 từ 29-6. Nhà sản xuất chương trình cho biết, MV bài hát chủ đề Hỏa ca - Call me by fire sẽ lên sóng vào tối 28-6 tới đây. Các series digital như Tổng đài anh tài, Postcast Tài thật thách, Why Call me by fire… sẽ được phát sóng trong tháng 7.