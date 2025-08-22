Mùa phim Tết 2026 khởi động sớm

Dù còn hơn nửa năm mới đến thời điểm ra mắt nhưng những ngày qua, các nhà sản xuất liên tục công bố các dự án phim Tết 2026. Với việc được khởi động từ khá sớm, các phim tết được kỳ vọng sẽ có sự chuẩn bị bài bản, tạo lợi thế truyền thông trong việc tiếp cận đa dạng khán giả.

Đa sắc màu

Công bố sớm nhất là Mùi phở, được giới thiệu là đã hoàn tất ghi hình từ đầu tháng 2-2025. Dù bộ phim do Beta Group của doanh nhân Bùi Quang Minh (Minh Beta) đầu tư chưa hé lộ ai sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn, nhưng gây chú ý khi có sự tham gia của “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang. Với Xuân Hinh, đây là lần đầu tiên nghệ sĩ xuất hiện trên màn ảnh rộng, lại trong một dự án phim tết nên nhận được nhiều sự chú ý.

Với tên gọi Mùi phở, bộ phim gợi lên ngay lập tức hình ảnh về món ăn mang tính biểu tượng của ẩm thực Việt Nam. Trong những hình ảnh hậu trường được hé lộ cho thấy đoàn phim đã ra tận đất phở Nam Định để ghi hình. Ngoài ra, cảnh các nhân vật vui vẻ gói bánh chưng, bánh tét dưới cành đào cũng phần nào gợi mở cho khán giả về một bộ phim gia đình, hài hước, đậm không khí Tết với những câu chuyện gần gũi, chân thực.

Nghệ sĩ Xuân Hinh - Thu Trang trên phim trường bộ phim Mùi phở

Trong tháng 8, hai dự án phim tết tiếp theo cũng lần lượt được khởi động. Trấn Thành tiếp tục trở lại đường đua phim tết sau khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều với Bộ tứ báo thủ, ra mắt vào mùa Tết 2025. Lần này, anh sẽ mang đến cho khán giả bộ phim với tựa đề Thỏ ơi!, thuộc thể loại drama tâm lý.

Chia sẻ về dự án cho mùa Tết Bính Ngọ, Trấn Thành cho biết: “Tôi hy vọng Thỏ ơi! sẽ là một phim điện ảnh mang màu sắc trẻ trung, năng động với dàn diễn viên trẻ, mới, đầy nhiệt huyết, có phong cách sống thời thượng. Chúng ta sẽ cùng đón một mùa tết với nhiều cảm xúc thông qua một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị”. Cho đến hiện tại, Trấn Thành vẫn giữ kín danh tính dàn diễn viên của Thỏ ơi!. Tuy nhiên, tại buổi ra mắt MV mới của Văn Mai Hương vào cuối tháng 7, anh cho biết đã gửi lời mời nữ ca sĩ tham gia phim tết của mình.

Dù đã quen mặt với khán giả nhưng với đạo diễn Lê Thanh Sơn đây là lần đầu tiên anh tham gia vào thị trường phim tết cùng dự án Báu vật trời cho. Ngay tại buổi khai máy dự án, bộ phim đã gây chú ý khi có sự xuất hiện của đầy đủ dàn diễn viên. Ngoài sự tái hợp của cặp đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào sau tác phẩm Mai, phim còn có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan, Ma Ran Đô, Võ Tấn Phát, La Thành, Khương Lê, Tạ Lâm… cùng các nghệ sĩ kỳ cựu như: NSND Kim Xuân, Trung Dân.

Theo tiết lộ ban đầu của ê kíp, phim không chỉ sẽ là một món ăn tinh thần đậm đà trong những ngày đầu xuân, mà còn là một hành trình cảm xúc - nơi những mâu thuẫn, tình thân, khát vọng và niềm tin được thể hiện qua lăng kính vừa dí dỏm, vừa nhân văn.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ: “Đây là bộ phim tôi luôn muốn gửi đến khán giả vào mùa tết, mùa của tình gia đình, sự bao dung, sum vầy. Chính vì vậy, nội dung phim tập trung vào sự bao dung, thấu cảm giữa người và người thông qua hình ảnh nhân vật chính, người có trái tim trong trẻo, ngây thơ giữa cuộc sống đầy sôi động, phức tạp”.

Chờ đợi những tác phẩm đột phá

Như thường lệ, mùa phim tết luôn là thời điểm sôi động nhất trong năm của thị trường điện ảnh Việt. Trước Thỏ ơi!, Trấn Thành là người nắm giữ hàng loạt kỷ lục về doanh thu. Nhà bà Nữ, khởi chiếu vào Tết 2023 đạt doanh thu 475 tỷ đồng trước khi bị Mai soán ngôi một năm sau đó với doanh thu hơn 550 tỷ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt. Bộ tứ báo thủ dù nhận nhiều ý kiến trái chiều khi ra mắt vào mùa phim Tết 2025 nhưng cũng đạt doanh thu hơn 330 tỷ đồng.

Mùa phim Tết 2025 cũng chứng kiến cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi Nụ hôn bạc tỷ do Thu Trang lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn dù có phần lép vế trong những ngày đầu ra mắt nhưng sau đó vươn lên và chốt sổ với doanh thu hơn 210 tỷ đồng. Đèn âm hồn ra mắt từ ngày mùng 10 tết cũng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Ngoài ra, một tác phẩm khác ra mắt dịp Tết 2025 là Yêu nhầm bạn thân cũng có doanh thu hơn 20 tỷ đồng.

Dù mùa phim tết luôn là “mảnh đất vàng” của điện ảnh Việt, với sức hút phòng vé và sự quan tâm đặc biệt của khán giả, nhưng thị trường vẫn đang chờ đợi những tác phẩm thật sự đột phá. Không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí hay ngôi sao bảo chứng, khán giả ngày càng mong muốn những bộ phim tết có câu chuyện mới lạ, giàu cảm xúc, mang đậm bản sắc văn hóa mà vẫn bắt nhịp với xu hướng hiện đại. Chính những nỗ lực tìm kiếm sự khác biệt ấy sẽ quyết định bộ mặt của mùa phim tết trong những năm tới.

VĂN TUẤN