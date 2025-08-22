Chung kết Miss Cosmo 2025 diễn ra tại Việt Nam, kết hợp concert âm nhạc độc đáo

Thế vận hội Sắc đẹp Quốc tế - Miss Cosmo 2025 do người Việt Nam tổ chức chính thức khởi động từ ngày 22-8, với sự tham gia của hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Mùa giải thứ hai dự kiến diễn ra từ tháng 11-2025 với chuỗi hoạt động mang đậm màu sắc lễ hội, kết hợp âm nhạc, thời trang, di sản và giao lưu văn hóa tại nhiều tỉnh, thành.

Các người đẹp quốc tế tham dự Miss Cosmo 2025

Ở mùa giải đầu tiên, Miss Cosmo có đại diện 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Ketut Permata Juliastrid (Indonesia) đăng quang và trong nhiệm kỳ cô đã đến nhiều quốc gia như Hy Lạp, Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Lào... để thực hiện các dự án giao lưu văn hóa. Nổi bật là sự đồng hành cùng tổ chức Smile Train hỗ trợ phẫu thuật và chăm sóc y tế cho trẻ em dị tật vùng hàm mặt tại Đông Nam Á.

Không chỉ vậy, cô còn tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn văn hóa - nghệ thuật và gần đây là chương trình trồng rừng tại Bali (Indonesia), góp phần nâng cao nhận thức về môi trường.

Hoa hậu Ketut Permata Juliastrid

Miss Cosmo 2025 mùa thứ hai có chủ đề “Rising Dragon”, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng biểu tượng của sức mạnh, quyền năng và thịnh vượng.

Chia sẻ về ý nghĩa chủ đề, ông Trần Việt Bảo Hoàng, Trưởng ban tổ chức, nhấn mạnh, Việt Nam - quốc gia đăng cai cũng được biết đến là “miền đất của rồng xanh”, và người Việt tự hào là “Con Rồng cháu Tiên”.

Các thí sinh góp mặt tại cuộc thi năm nay đều là hoa hậu, á hậu hoặc người đẹp mang danh hiệu Miss Cosmo 2025 tại các quốc gia.

Trưởng b an t ổ chức Miss Cosmo Trần Việt Bảo Hoàng chia sẻ lịch trình, thông tin cuộc thi

Các người đẹp quốc tế tham dự Miss Cosmo 2025

Ban tổ chức chính thức công bố hình thức tổ chức chung kết hoàn toàn mới với đêm thi kết hợp sắc đẹp và âm nhạc, dưới hình thức lễ hội ngoài trời mang tên Cosmo Beauty & Music Festival.

Sự kiện dự kiến diễn ra tại Công viên Sáng tạo (TPHCM) với sức chứa lên đến 20.000 khán giả, mục tiêu tạo nên kỷ lục mới về sân khấu sắc đẹp - âm nhạc ngoài trời.

Cosmo Beauty & Music Festival hứa hẹn bùng nổ với 2 phần đặc sắc: Chung kết Miss Cosmo 2025 với hơn 80 nhan sắc và lễ hội âm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ trong nước lẫn quốc tế. Sự kiện kỳ vọng góp phần tạo sức hút cho du lịch và các hoạt động văn hóa địa phương.

Các thí sinh đại diện quốc gia sẽ bắt đầu đến Việt Nam từ tháng 11-2025 để bước vào lịch trình chính thức của cuộc thi. Những hoạt động chính gồm: Hello Cosmo From Vietnam - chuỗi hoạt động kết nối thời trang và văn hóa; Best of Vietnam Ao Dai Show & Tea Connect Music – chương trình trình diễn những bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc; Carnival Costume trình diễn trang phục dân tộc mang màu sắc lễ hội; Green Summit - dự án xanh; giải Pickleball, giải Golf…

Đêm chung kết diễn ra vào ngày 20-12 tại Công viên Sáng tạo (TPHCM) bao gồm các nội dung: Công bố Top 21, trình diễn Bikini, công bố Top 10, trình diễn dạ hội, công bố Top 5, Top 5 ứng xử, công bố Top 2, công bố Hoa hậu - Á hậu. Hoa hậu sẽ nhận vương miện và 100.000USD tiền mặt, Á hậu nhận Tiara, 10.000 USD tiền mặt... Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 8 danh hiệu và giải thưởng khác như: Người đẹp có sức ảnh hưởng, Tinh thần lãnh đạo nữ, Biểu tượng sắc đẹp, Đại sứ quảng bá du lịch, Đại sứ truyền thông, Trang phục Diễu hành xuất sắc nhất, Trang phục Dạ hội xuất sắc nhất, Người đẹp được yêu thích nhất.

TIỂU TÂN - THUỶ TIÊN