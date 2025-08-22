Trung Quân mang “hạt ngọc quê hương” vào âm nhạc, thể hiện niềm tự hào dân tộc

Hòa cùng không khí nghệ thuật hướng về ngày vui của đất nước - kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025), ca sĩ Trung Quân vừa ra mắt MV " Hạt ngọc trắng" , gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc qua giai điệu, hình ảnh giàu biểu tượng.

Từ hạt lúa vàng đến Quốc kỳ đỏ, Trung Quân khắc họa dáng hình quê hương trong MV "Hạt ngọc trắng"

MV Hạt ngọc trắng ra mắt tối 21-8, là sáng tác của nhạc sĩ Keyri Phan, với giai điệu bay bổng và thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc. Hình tượng “hạt ngọc” trở thành điểm nhấn xuyên suốt, vừa gần gũi, vừa gợi lên vẻ đẹp thuần khiết của đất nước và tình cảm thiêng liêng mà mỗi người con dành cho Tổ quốc.

Ca khúc mở đầu bằng những giai điệu êm đềm, dần mở rộng thành cao trào mạnh mẽ, kết hợp ca từ gắn bó với đồng quê cùng khí chất Việt Nam đầy kiêu hãnh. Trung Quân khéo léo dẫn dắt cảm xúc, từ ấm áp ở đoạn mở đầu đến đầy cảm hứng trong điệp khúc, tạo nên không gian âm nhạc vừa gần gũi, vừa hùng tráng.

Với một sáng tác giàu hình tượng, MV Hạt ngọc trắng được thực hiện bằng ngôn ngữ hình ảnh tối giản nhưng nhiều ẩn dụ: cánh đồng lúa vàng rực, đàn chim bay, lá cờ đỏ sao vàng - đều là những biểu tượng quen thuộc mà đầy thiêng liêng, được kết hợp để khắc họa tinh thần dân tộc.

Trung Quân bày tỏ: “Hình ảnh "hạt ngọc" trong ca khúc là điều mà tôi rất tâm đắc, vì gắn liền với hạt lúa, với sự no đủ và văn hóa của người Việt Nam mình. Đây là bài hát mà Quân muốn gửi gắm tất cả sự chân thành và niềm tự hào - không chỉ với tư cách một nghệ sĩ, mà còn là một người con của đất nước”.

Hình ảnh trong MV Hạt ngọc trắng

Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ cũng lựa chọn khai thác chủ đề tình yêu quê hương, Trung Quân khẳng định không lo ngại sự trùng lặp, mà xem đây là cơ hội để mỗi người kể câu chuyện về đất nước theo cách riêng.

“Tôi nghĩ rằng, tình yêu nước hay lòng tự hào dân tộc là một đề tài rộng lớn và bất kỳ nghệ sĩ nào cũng có thể tìm thấy một câu chuyện, cảm xúc riêng. Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu người hát về Tổ quốc, mà là mỗi người truyền tải nó bằng cảm xúc, trải nghiệm thật sự của mình”, nam ca sĩ chia sẻ.

TIỂU TÂN - MỸ VY