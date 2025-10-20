Sét đánh trúng cổng trường học ở Quảng Ngãi gây hư hỏng

Sáng 20-10, sét đánh trúng cổng trường học tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, rất may không có người bị thương.

Khoảng 7 giờ 20 phút, sét đánh trúng khu vực cổng trường tại điểm trường Phú Quý, Trường Tiểu học số 2 Bình Châu, làm rơi bóng đèn, hư hỏng chui đèn và đường dây điện dài hơn 10m. Rất may, thời điểm trên học sinh đã vào lớp.

Tại hiện trường, trụ cổng bên phải bị nứt, gạch rơi ra ngoài. Riêng tại lớp 5A, do ảnh hưởng sét nên bị cháy 3 bóng đèn.

Điểm trường Phú Quý, nơi xảy ra sét đánh vào sáng 20-10

Rất may thời điểm này học sinh đã vào lớp

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường khắc phục tạm thời để việc dạy học diễn ra bình thường. Thầy Nguyễn Thanh Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Bình Châu cho biết, điểm trường Phú Quý có 95 học sinh và giáo viên.

Cổng trường bị hư hỏng do sét đánh

*Trong diễn biến liên quan, nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 12, ngày 19-10, UBND xã Bình Sơn đã huy động lực lượng dân quân tại chỗ tiến hành dồn cát, gia cố gần 300m đê Tiên Đào, đoạn xung yếu ven sông Trà Bồng, để bảo vệ khu dân cư và hoa màu.

Lực lượng dân quân dồn bao cát kè đê Tiên Đào, xã Bình Sơn

Bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, cho biết: “Trong ngày 20-10, trước ảnh hưởng của bão số 12 kèm mưa lớn, ngoài việc chủ động triển khai gia cố đê điều, xã cũng chỉ đạo các đơn vị kiểm tra hệ thống cửa xả, van điều tiết nước dọc sông Trà Bồng, sẵn sàng lực lượng ứng trực 24/24 để ứng phó kịp thời khi có tình huống khẩn cấp.”

NGUYỄN TRANG