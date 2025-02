Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc bị cáo buộc cùng “em gái nuôi” lừa đảo

Ngày 17-2, Công an tỉnh Kiên Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố đối với bị can Lê Văn Mót (59 tuổi, ngụ tại TP Rạch Giá) và Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi, ngụ Nam Định) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, ông Lê Văn Mót (59 tuổi), cựu trưởng Công an TP Phú Quốc, cùng với bà Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi) vừa bị cơ quan chức năng cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng từ bốn nạn nhân trong các giao dịch mua bán đất công và đất rừng phòng hộ.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Mót và Hằng quen biết nhau vào năm 2021 thông qua sở thích chung về kinh doanh đồ đồng. Hằng (quê Nam Định) đến Phú Quốc để làm ăn và đã nhiều lần nhờ ông Mót giúp đỡ. Trong các buổi giao lưu, ông Mót thường xuyên giới thiệu Hằng là “em gái”, tạo dựng lòng tin với các nạn nhân.

Vụ lừa đảo đầu tiên, bà Trần Thị Mỹ Trung, một người quen của ông Mót, có ý định mua 40ha đất tại xã Bãi Thơm. Ông Mót đã giới thiệu Hằng cho bà Trung, khẳng định Hằng có khả năng làm thủ tục đất đai. Hằng sau đó đã nhận 16 tỷ đồng từ bà Trung để thực hiện các thủ tục, nhưng lại cung cấp tài liệu không có giá trị pháp lý.

Cơ quan điều tra xác định Hằng biết rõ rằng 40ha đất này thuộc khu vực rừng đặc dụng và đất công, không thể cấp sổ đỏ, nhưng vẫn tiếp tục nhận tiền với ý đồ chiếm đoạt. Ông Mót cũng đã động viên bà Trung chuyển thêm 6,5 tỷ đồng, khiến nạn nhân hoàn toàn tin tưởng vào sự giúp đỡ của ông.

Không dừng lại, ông Mót và Hằng còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác. Hai người cấu kết lừa bán thêm 35ha đất rừng phòng hộ cho ông Lê Văn Thiện và Hồ Viết Tuấn, chiếm đoạt 20 tỷ đồng. Trong quá trình này, ông Mót thường xuyên nhắn tin thúc giục các nạn nhân chuyển tiền, cam kết rằng việc làm giấy tờ sẽ diễn ra thuận lợi, mang lại nhiều giá trị kinh tế từ mảnh đất đang mua.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang xác định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do ông Lê Văn Mót, nguyên Trưởng Công an TP Phú Quốc, và bị can Nguyễn Thị Hằng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Ông Lê Văn Mót và bà Nguyễn Thị Hằng mặc dù biết rõ các thửa đất là đất rừng, đất do Nhà nước quản lý không thể làm giấy được nhưng vẫn bán và nhận lời làm giấy cho các bị hại nhằm chiếm đoạt số tiền gần 66 tỷ đồng của bà Trần Thị Mỹ Trung, ông Lê Văn Thiện, Hồ Viết Tuấn, Thái Duy Châu.

Hành vi của bị can Nguyễn Thị Hằng và Lê Văn Mót cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Hằng chiếm đoạt 96,44 tỷ đồng, còn bị can Lê Văn Mót chịu trách nhiệm chung với bị can Hằng số tiền gần 66 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam ông Lê Văn Mót. Ông Mót giữ chức Trưởng Công an TP Phú Quốc từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2023. Đầu năm 2023, ông Mót được điều động giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Kiên Giang. Ông Mót nhận quyết định nghỉ hưu vào đầu năm 2024.

