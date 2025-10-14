Khởi tố Shark Bình về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán"

Ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch Tập đoàn NextTech, còn gọi là Shark Bình) vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội khởi tố để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan tới dự án tiền số Antex.

Ông Nguyễn Hòa Bình làm việc tại cơ quan công an

Chiều 14-10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố thông tin một số vụ án được dư luận quan tâm.

Trong các vụ án, Công an TP Hà Nội cho biết, vụ án tiền số Antex của ông Nguyễn Hòa Bình có tính chất mức độ tội phạm rất nghiêm trọng, có tác động lớn đến dư luận xã hội. Theo đó, căn cứ các tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, bước đầu xác định: Công ty cổ phần tập đoàn NextTech (địa chỉ tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18, đường Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội) do Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981; trú tại khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, Hà Nội) làm Chủ tịch HĐQT.

Khoảng tháng 5-2021, ông Nguyễn Hòa Bình cùng với một số người khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (là một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), cùng thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" (được lưu giữ trên ví điện tử) với mục đích bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số Antex nhằm huy động vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT" và phần mềm “ví điện tử VNDT" trong tương lai (thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT).

Nhóm người này thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó ông Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng).

Công an TP Hà Nội cũng thông tin, ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số; trong đó, các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ “đồng tiền số Antex" (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8-2021 đến tháng 11-2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo (gây sụt giảm giá trị đồng tiền).

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau; ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Liên quan tới vụ án tiền ảo Antex, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội (PC03) cho biết, hiện ông Nguyễn Hòa Bình và 9 bị can đã bị tạm giam để điều tra. Trong khi đó, có luồng ý kiến cho rằng, giữa ông Nguyễn Hòa Bình và vợ là diễn viên Phương Oanh đã ly hôn để “tẩu tán tài sản”. Đại diện PC03 Công an TP Hà Nội cho hay, đây là quan hệ dân sự, tới nay, cơ quan điều tra chưa nhận được thông tin nào liên quan tới việc ly hôn, giữa 2 người vẫn đang là quan hệ vợ chồng.

Liên quan tới các bị hại đầu tư vào tiến số Antex, đại diện PC03 cho biết, tới nay đã tiếp nhận tố giác của 4 bị hại, với số tiền bị thiệt hại hơn 6,2 tỷ đồng. “Số tiền các bị can chiếm đoạt của 30.000 nhà đầu tư trong vụ án là đặc biệt lớn, khoảng 4,5 triệu USD. Cơ quan điều tra kêu gọi các bị hại tiếp tục trình báo để được xử lý; đồng thời, kêu gọi các đối tượng phạm tội mà chưa ra trình diện, đề nghị ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật”, đại diện PC03 Công an TP Hà Nội thông tin thêm.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Cơ quan điều tra còn làm rõ, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng và 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử... có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được hơn 3,4 tỷ đồng.

