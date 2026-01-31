“Siêu thị mini 0 đồng” đem lại niềm vui cho người nghèo dịp Tết

Chương trình do Ủy ban MTTQ TPHCM phối hợp Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức, với sự đồng hành của Hội Nữ doanh nhân TPHCM, Quỹ Niềm Tin Vàng, Saigon Co.op và Co.op Food.
Tại chương trình, mỗi người nhận được phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng, tự do lựa chọn thực phẩm, nhu yếu phẩm phù hợp nhu cầu gia đình. Cách làm này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tạo sự thoải mái, tôn trọng người dân thụ hưởng trong mua sắm Tết.
Lần đầu được đi "siêu thị 0 đồng", bà Vũ Thị Hương (68 tuổi, phường Bà Rịa) không giấu được niềm vui: “Tôi rất phấn khởi vì được tự tay chọn những món đồ cần thiết. Hàng hóa không lớn nhưng với tôi rất quý, nhất là dịp Tết, giúp gia đình đỡ lo toan và có cái Tết ấm cúng hơn”.
Có mặt từ sớm tại khu mua sắm, sau một vòng lựa chọn, ông Phạm Văn Hùng (73 tuổi, phường Tam Long) mua gạo, nước mắm, đường, bột ngọt, hạt nêm, xúc xích và vài chai nước ngọt, bịch xúc xích để Tết có cái đãi mấy đứa cháu.
Được biết, năm nay lần đầu mô hình “siêu thị 0 đồng” được triển khai đồng loạt tại 47 cửa hàng Co.op Food trên địa bàn TPHCM, giúp người dân thuận tiện mua sắm, chủ động thời gian, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia nghĩa tình trong dịp Tết.
* Cùng ngày, phường Long Hương tổ chức chương trình “Chợ Tết đoàn viên”, trao tặng 200 suất quà (600.000 đồng/suất) đến các hộ khó khăn. Dịp này, địa phương còn tổ chức hội thi “Ngày hội ẩm thực”, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng trong những ngày giáp Tết.