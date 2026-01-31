“Siêu thị mini 0 đồng” đem lại niềm vui cho người nghèo dịp Tết

Sáng 31-1, hơn 1.100 người dân TPHCM có hoàn cảnh khó khăn ở các phường: Bà Rịa, Tam Long, Long Hương và xã Long Điền (TPHCM) tham dự chương trình "Siêu thị mini 0 đồng" để sắm Tết.

Người dân vui vẻ mua sắm tại "Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026"

Chương trình do Ủy ban MTTQ TPHCM phối hợp Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức, với sự đồng hành của Hội Nữ doanh nhân TPHCM, Quỹ Niềm Tin Vàng, Saigon Co.op và Co.op Food.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM (bìa phải ) dự khai mạc chương trình "Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026"

Tại chương trình, mỗi người nhận được phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng, tự do lựa chọn thực phẩm, nhu yếu phẩm phù hợp nhu cầu gia đình. Cách làm này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tạo sự thoải mái, tôn trọng người dân thụ hưởng trong mua sắm Tết.

Người dân phấn khởi khi mua sắm tại "Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026".

Lần đầu được đi "siêu thị 0 đồng", bà Vũ Thị Hương (68 tuổi, phường Bà Rịa) không giấu được niềm vui: “Tôi rất phấn khởi vì được tự tay chọn những món đồ cần thiết. Hàng hóa không lớn nhưng với tôi rất quý, nhất là dịp Tết, giúp gia đình đỡ lo toan và có cái Tết ấm cúng hơn”.

Có mặt từ sớm tại khu mua sắm, sau một vòng lựa chọn, ông Phạm Văn Hùng (73 tuổi, phường Tam Long) mua gạo, nước mắm, đường, bột ngọt, hạt nêm, xúc xích và vài chai nước ngọt, bịch xúc xích để Tết có cái đãi mấy đứa cháu.

Người dân lựa chọn sản phẩm tại "Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026"

Được biết, năm nay lần đầu mô hình “siêu thị 0 đồng” được triển khai đồng loạt tại 47 cửa hàng Co.op Food trên địa bàn TPHCM, giúp người dân thuận tiện mua sắm, chủ động thời gian, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia nghĩa tình trong dịp Tết.

Dù phải xếp hàng nhưng nhiều người vẫn cảm thấy rất vui

* Cùng ngày, phường Long Hương tổ chức chương trình “Chợ Tết đoàn viên”, trao tặng 200 suất quà (600.000 đồng/suất) đến các hộ khó khăn. Dịp này, địa phương còn tổ chức hội thi “Ngày hội ẩm thực”, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng trong những ngày giáp Tết.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc tham dự chương trình “Chợ Tết đoàn viên” tại phường Long Hương

Tin liên quan Xã Châu Pha đón 39 quân nhân xuất ngũ

TRÚC GIANG