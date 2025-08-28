Siêu thị và trung tâm thương mại lan tỏa lối sống xanh

Từ nay đến hết tháng 9-2025, hệ thống bán lẻ SATRA triển khai nhiều chương trình ưu đãi tại Centre Mall & Satramart đường Võ Văn Kiệt (1466 đường Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, TPHCM). Điểm nhấn là các hoạt động khuyến khích tiêu dùng gắn liền với nông sản sạch, thực phẩm tươi sống và lối sống bền vững.

Tại Satramart đường Võ Văn Kiệt, khách hàng khi mua sắm sẽ được nhận quà tặng thiết thực: hóa đơn từ 99.000 đồng với rau củ, thực phẩm tươi sống được tặng chai nước tương 500ml; hóa đơn từ 500.000 đồng với nhóm hàng thịt, cá, rau củ quả được tặng dầu ăn/đường SATRA; khách hàng thành viên với hóa đơn từ 1 triệu đồng sẽ được tặng 1 thùng nước suối 500ml/1 thùng mì ăn liền.

Song song đó, Centre Mall đường Võ Văn Kiệt tổ chức chuỗi sự kiện gắn kết cộng đồng như hội thi cá cảnh, triển lãm thủy sinh, workshop trồng cây, hoạt động nông trại Bigfun Farm in Mall, giao lưu mascot và đêm hội âm nhạc. Đặc biệt, dịp Quốc khánh 2-9, khách hàng sẽ được tham gia “đại tiệc” bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng và các chương trình giảm giá lớn.

YẾN VY