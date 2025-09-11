Sở GD-ĐT TPHCM thông tin về trường hợp bố trí học vào thứ bảy

Những trường chưa đủ điều kiện dạy 2 buổi/ngày, để đảm bảo thời lượng chuyển tải các nội dung chương trình giáo dục phổ thông, nhà trường ưu tiên sắp xếp học trái buổi trong tuần, chỉ khi thực sự không đủ điều kiện mới bố trí học sáng thứ bảy.

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 11-9, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, việc dạy học 2 buổi/ngày nhằm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông một cách khoa học, giúp giảm áp lực học tập, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đồng thời giúp mọi học sinh đều có cơ hội tham gia các hoạt động học tập, phát triển năng khiếu, hỗ trợ học sinh yếu, góp phần thu hẹp khoảng cách về chất lượng giữa các trường và các khu vực.

Bố trí thời gian học phù hợp giúp học sinh phát triển toàn diện. Ảnh HOÀNG HÙNG

Theo sở, tùy vào điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, lãnh đạo nhà trường chủ động bố trí tiết học của buổi 1 và buổi 2 linh hoạt, hợp lý theo quy định, tạo điều kiện cho học sinh học nhẹ nhàng hơn, có thời gian ôn tập, thực hành và phát triển năng lực cá nhân

Theo sở, các hoạt động giáo dục được yêu cầu thiết kế theo hướng trải nghiệm, nhẹ nhàng, gần gũi, giúp học sinh làm quen với môi trường học tập mới, xây dựng mối quan hệ tích cực với thầy cô và bạn bè. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động phát triển năng khiếu, rèn luyện kỹ năng sống... để hướng học sinh phát triển toàn diện.

Đối với những trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày, các tiết học vào sáng thứ bảy để bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt hoặc các hoạt động giáo dục khác theo nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh và học sinh, trên tinh thần tự nguyện.

Những trường chưa đủ điều kiện dạy 2 buổi/ngày, nhà trường ưu tiên sắp xếp học trái buổi trong tuần, chỉ khi thực sự không đủ điều kiện mới bố trí tiết học sáng thứ bảy.

Sở GD-ĐT TPHCM cũng sẽ có quy định giờ vào học và tan học của học sinh các cấp năm học 2025-2026, để các trường có căn cứ chung xây dựng thời khóa biểu.

Đồng thời, yêu cầu các trường công khai kế hoạch học tập, trao đổi kỹ với phụ huynh để tạo sự đồng thuận. Sở khuyến khích nhà trường tổ chức các buổi gặp gỡ, tư vấn, chia sẻ thông tin để phụ huynh hiểu rõ mục tiêu giáo dục, từ đó yên tâm đồng hành cùng con em và nhà trường.

THU HƯỜNG