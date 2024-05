Số vụ xâm hại trẻ em năm 2023 tăng 9,2% so với năm 2022

Chính phủ yêu cầu khẩn trương xét xử nghiêm minh các vụ án xâm hại người dưới 18 tuổi có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh minh họa

Theo báo cáo kết quả thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em năm 2023 vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội, hiện cả nước có trên 25 triệu trẻ em (tỷ lệ 25,5% trên tổng dân số). Trong đó có trên 1,7 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm 6,8% (giảm 0,1% so với năm 2022).

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong công tác bảo vệ trẻ em, song trong năm 2023, toàn quốc vẫn xảy ra 2.498 vụ xâm hại trẻ em bởi 3.235 đối tượng, xâm hại 2.633 trẻ em.

Đáng nói là con số này đã tăng tới 9,2% về số vụ so với năm 2022, trong đó xâm hại tình dục trẻ em chiếm 82,2%; tập trung tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (40,3%), nhất là các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng.

Báo cáo dẫn số liệu từ Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra trên toàn quốc đã khởi tố mới 2.310 vụ/2.441 bị can vụ án xâm hại trẻ em; thụ lý, giải quyết 2.132 vụ/2.367 bị can, trong đó truy tố 2.103 vụ/2.327 bị can. Tòa án nhân dân đã thụ lý 2.040 vụ với 2.993 bị cáo phạm tội xâm hại người dưới 18 tuổi theo thủ tục sơ thẩm. 98,5% về số vụ và 96,2% số bị cáo liên quan đến tội xâm hại người dưới 18 tuổi đã được giải quyết, xét xử; số vụ án còn lại đang trong quá trình xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước tình hình này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần chủ động, phối hợp triển khai nhiều giải pháp như ký kết, triển khai thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống xâm hại trẻ em; rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện quy định của Nghị định số 56/2017/NĐ-CP về kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại. Công tác truyền thông cũng đã được tăng cường nhằm phổ biến kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm lên tiếng, thông báo các hành vi xâm hại trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, trẻ em; quảng bá Tổng đài 111; các dịch vụ hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em được chú trọng.

Một số vụ án xâm hại người dưới 18 tuổi có tính chất đặc biệt nghiêm trọng được các tòa án khẩn trương nghiên cứu, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã triển khai toàn ngành và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

ANH PHƯƠNG