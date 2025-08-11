Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Càng cuối nhiệm kỳ càng phải trách nhiệm, hiệu quả

Sáng 11-8, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khối lượng công việc phải giải quyết rất lớn nên càng về cuối nhiệm kỳ càng phải tăng cường trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến rất nhiều luật và quyết định những vấn đề quan trọng để trình kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Về công tác xây dựng pháp luật, nội dung trọng tâm chiếm thời lượng lớn nhất, UBTVQH dự kiến sẽ cho ý kiến 13 dự án luật, gồm 7 dự án luật cho ý kiến lần đầu và 6 dự án luật đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 9; tiếp tục hoàn thiện để xem xét trình kỳ họp thứ 10.

Tại kỳ họp thứ 10, Chính phủ dự kiến sẽ trình Quốc hội trên 90 nội dung. Nếu kỳ họp thứ 8 Quốc hội thông qua 18 luật, kỳ họp thứ 9 thông qua 34 luật thì kỳ này dự kiến thông qua tới 47 luật. - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn -

Quang cảnh phiên họp sáng 11-8.

Vẫn theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tại phiên họp thứ 48, UBTVQH sẽ thông qua 2 nghị quyết quan trọng: nghị quyết quy định về thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan Quốc hội, các cơ quan của HĐND và nghị quyết về định mức phân chi trong công tác thẩm tra các văn bản vi phạm pháp luật.

Điểm lại hàng loạt nội dung quan trọng khác trong nghị trình phiên họp về hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Càng về cuối nhiệm kỳ chúng ta càng phải làm đến nơi đến chốn, đảm bảo trách nhiệm, hiệu quả”.

Thành viên UBTVQH dự họp.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, điểm mới bắt đầu được thực hiện từ phiên họp hôm nay, theo quy chế của UBTVQH mới được sửa đổi, là sau khi kết thúc từng nội dung, Thường trực Hội đồng Dân tộc, thường trực các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm hoàn thiện dự thảo văn bản kết luận, xin ý kiến Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung để xem xét quyết định. Chỉ trong trường hợp cần thiết, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành có chỉ đạo mới báo cáo Chủ tịch Quốc hội trước khi ban hành.

“Làm sao chúng ta, trên tinh thần đổi mới, phải ban hành văn bản kịp thời, kết luận ngắn gọn; tập trung vào những trọng tâm trọng điểm để cơ quan soạn thảo tiếp thu ngay và cơ quan thẩm tra có điều kiện để tiếp tục xem xét”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

