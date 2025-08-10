Xã hội

Hơn 5.000 người tham gia đi bộ chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Sáng 10-8, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” năm 2025, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 – 10-8-2025).

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

z6891664347640_2b3651098d32c3fd420ee43480c4b42c.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp gỡ đại biểu tham dự

Cùng dự có ông Karl Van Den Bossche, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; cùng đại diện Tổng Lãnh sự quán một số quốc gia và hơn 5.000 người cùng tham gia đi bộ.

z6891665683297_c654902657bba6dd77e0f48b298edcfd.jpg
Hơn 5.000 người cùng tham gia đi bộ

Tại chương trình, Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM chia sẻ, 64 năm “Thảm họa da cam”, 50 năm chiến tranh đã qua đi, nhưng những bệnh lý quái ác, nỗi đớn đau về thể xác, tinh thần vẫn dai dẳng, hành hạ hàng triệu người Việt Nam qua 3-4 thế hệ.

z6891664472976_c2d3ccadab9adacd55e5e569d0ce000b.jpg
Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại chương trình

Ngay sau khi thống nhất đất nước, Chính phủ Việt Nam coi đây là vấn đề hậu quả chiến tranh đặc biệt và đã có nhiều giải pháp, chính sách xã hội giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Với tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt, các tổ chức cá nhân đã đồng hành cùng chung tay xoa dịu nỗi đau này. Đời sống của nạn nhân chất độc da cam cũng đã được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, còn nhận được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế từ vật chất đến tinh thần.

z6891664573216_2f98fbfeb0d1661455db4115fd94c541.jpg
Trao tặng xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam
z6891664512271_2bb6ebdc597e1eba342e5f1779edfb4d.jpg
Ông Karl Van Den Bossche động viên các nạn nhân chất độc da cam

“Chúng ta không thể thay đổi lịch sử nhưng có thể thay đổi được tương lai. Trên tinh thần “Gác lại quá khứ - Hướng tới tương lai”, Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, chúng ta kêu gọi lương tri, tấm lòng và những bàn tay của bạn bè thế giới cùng xoa dịu nỗi đau chất độc da cam này”, Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh.

z6891664604107_7c18747c22367fe1805064ed58bb29b0.jpg
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao tặng sổ tiết kiệm cho các hộ gia đình
z6891664669164_da975afc09fc6fffcf2d08e3293c560c.jpg
Các hộ gia đình nhận sổ tiết kiệm tại chương trình

Sau sáp nhập, số lượng nạn nhân chất độc da cam TPHCM ước tính trên 30.000 người với nhiều thế hệ. Đây là một bài toán, thách thức lớn. Do đó, Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn đề nghị, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong xã hội và bạn bè quốc tế về hậu quả chiến tranh, chất độc da cam ở Việt Nam. Bên cạnh sự hỗ trợ chăm sóc của Đảng và Nhà nước, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cần chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tìm giải pháp thích hợp trong phương thức hoạt động.

z6891664440849_75874cdfab0888f8a7bd28b6ebd3f4af.jpg
Một nạn nhân chất độc da cam vẽ tranh tại chương trình
z6891664701919_334a43c61d479164622975f64fb5de87.jpg
Đại biểu quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Dịp này, ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao tặng 40 sổ tiết kiệm cho 40 hộ gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn (10 triệu đồng/sổ). Ngoài ra, 20 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) và 5 xe lăn cũng được trao cho nạn nhân chất độc da cam.

z6891665697315_6047b914d07389b6f7ab2fc5ab6a29eb.jpg
Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin
z6891664743763_3c93f033a7ac048bb7ff1c0264aa6cf4.jpg
Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” là sự kiện xã hội thường niên đầy tính nhân văn sâu sắc, thiết thực, góp phần tuyên truyền về hậu quả do chiến tranh để lại, là nhịp cầu nối hiệu quả giữa những tấm lòng nhân ái với các nạn nhân da cam/dioxin.

CẨM TUYẾT

