Đà Nẵng: Ra mắt mô hình cộng đồng tiêu dùng không lãng phí

Sáng 10-8, Ngân hàng thực phẩm Đà Nẵng chính thức ra mắt, kỳ vọng là trung tâm tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ và mô hình cộng đồng tiêu dùng không lãng phí đầu tiên tại Đà Nẵng.

Ngân hàng thực phẩm Đà Nẵng đặt tại 53 Lê Đình Chinh (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng)

Hoạt động này diễn ra tại số 53 Lê Đình Chinh (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), do Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng phối hợp cùng Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (Food Bank Việt Nam) tổ chức.

Theo đó, Ngân hàng thực phẩm Đà Nẵng là thành viên thứ 24 của Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, đồng thời là thành viên thứ 8 tại khu vực miền Trung trước khi sáp nhập các tỉnh/thành phố theo Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15.

Ra mắt Ban Điều hành Ngân hàng thực phẩm Đà Nẵng

Ngân hàng thực phẩm Đà Nẵng được kỳ vọng là trung tâm tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ và mô hình cộng đồng tiêu dùng không lãng phí đầu tiên tại Đà Nẵng. Ngân hàng sẽ đóng vai trò kết nối giữa các nguồn cung từ doanh nghiệp, nhà nông, nhà sản xuất với các đối tượng cần hỗ trợ như hộ nghèo, các đối tượng yếu thế, người khuyết tật, mái ấm, nhà mở…

Tại lễ ra mắt, dự án “Đà Nẵng Food Community” được giới thiệu như một mô hình tiên phong kết hợp giữa giảm đói, chống lãng phí và truyền thông, giáo dục tiêu dùng có trách nhiệm.

Dự án tập trung vào xây dựng cộng đồng tiêu dùng thực phẩm không lãng phí; thiết lập kho dự trữ thực phẩm khẩn cấp; kết nối doanh nghiệp, nhà nông, nhà sản xuất với tổ chức nhân đạo; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống xanh, tiêu dùng bền vững.

Ký kết hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng và Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam

Một trong những điểm nhấn quan trọng tại sự kiện là phần ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng và Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam. Biên bản này đánh dấu nền tảng cho sự phối hợp lâu dài, hiệu quả trong hỗ trợ thực phẩm, giảm nghèo và phòng ngừa thiên tai, dịch bệnh tại địa phương.

Trong khuôn khổ, chương trình cũng công bố quyết định thành lập Ban Điều hành và Câu lạc bộ Ngân hàng thực phẩm Đà Nẵng và tiếp nhận thực phẩm với tổng trị giá gần 102 triệu đồng.

XUÂN QUỲNH